Na pomlázku ve Vlčnově vyrazil s družinou i král Jízdy králů

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Na velikonoční pomlázku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku, které se v regionu říká i mrskačka, vyrazil dnes i král letošní Jízdy králů, třináctiletý Filip Šobáň. U rodičů si ho ráno vyzvedli mládenci z ročníku 2005, takzvaní legrúti, kteří utvoří královskou družinu. Roli legrútů vždy plní chlapci, kteří v daném roce dosáhnou 18 let. Jízda králů doprovázená přehlídkou krojů a nazdobených koní vyvrcholí průvodem poslední květnovou neděli. Dnes mládenci v krojích obcházeli v obci děvčata ze stejného ročníku, v kroji byl také král, který je doprovázel.

"Těším se na to. Můžu si s klukama popovídat a zjistit třeba něco nového, než kdybych byl se svými vrstevníky," řekl dnes ČTK král Filip Šobáň. Královská rodina chystala na dnešek občerstvení a mládence v domě uvítala. "Není to však tak velká akce jako je Jízda králů. Tohle je hlavně událost pro kluky, kteří obejdou svá děvčata. Pro nás je důležitý okamžik, když si přijdou krále vyzvednout," uvedl otec krále Petr Šobáň. Králem byli dříve i jeho dva starší synové.

Na dnešek si mladý král upletl také vlastní tatar. "Když kluci pletli velký tatar, já jsem pletl svůj menší," uvedl král. Mládenci nesli na ramenou téměř devět metrů dlouhý tatar. "Je dlouhý 8,6 metru. Pletli jsme ho v sobotu, trvalo to asi čtyři hodiny, bylo s tím dost práce. Pletli jsme ho všichni kluci, i holky nám pomáhaly," řekl dnes ČTK jeden z mládenců, pro které byl dnešek slavnostní. "Je to jiné v tom, že jsme v kroji. Zpíváme písničky, pijeme, užíváme si to. Obejdeme deset nebo 15 děvčat a vymrskáme je," uvedl.

Mládence doprovázel harmonikář, při procházení obcí zpívali písničky. Když přišli k děvčatům, vymrskali je velkým tatarem i menšími, které měli zastrčené v botách. Dívky na chlapce čekaly také v oblečené v krojích. Na Velikonoční pondělí se připravovaly. "Pletly jsme si copánky, něco jsme napekly, mazanec, beránka, taky jsme smažily řízky, pekly sekanou. Pomohly jsme si do kroje a čekaly na kluky," uvedla jedna z dívek Ivana. Každá měla nachystané také barevné stužky, které chlapcům na tatar vázaly. "Máme jich každá asi přes 50. Den předem jsme na ně napsaly své jméno a rok," uvedla Sabina. Také pro děvčata z ročníku byl dnešek slavnostnější než běžné Velikonoční pondělí. "Normálně bychom asi byly doma a čekaly na nějaké koledníky. Takhle jsme v kroji, je to slavnostnější. Je to hezká tradice," uvedla Sabina.

Letošní vlčnovský král Filip Šobáň se poprvé na veřejnosti představil na konci ledna po boku své družiny na krojovém plese. Král s družinou zažije po Velikonocích i stavění máje. Vrcholem ale bude poslední květnový víkend a Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí desetitisíce lidí z okolí i ze zahraničí. Král pojede v čele průvodu na koni oblečený v ženském kroji a růží v ústech.

Jízda králů byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Pochází zřejmě již z pohanských dob. Chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži.