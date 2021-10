Na polovině stanic padly rekordy, v Budějovicích bylo 25,3 stupně

Praha - Česko má za sebou nebývale teplý podzimní den. Na 75 ze 158 stanic, které měří alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 20. říjen. Nejtepleji dnes bylo v Českých Budějovicích - Rožnově, kde naměřili 25,3 stupně Celsia. V jihočeském krajském městě tak byla překonána hranice pro letní den, při kterém musí teploměr ukázat alespoň 25 stupňů. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dalších dnech už by tak teplo být nemělo.

Teplotní rekord padl také na nejstarší české stanici v pražském Klementinu, kde se měří teplota od roku 1775. Bylo tam dnes 22,8 stupně Celsia. Dosud platný rekord z roku 1949 měl hodnotu 19,7 stupně, tedy o více než tři stupně nižší.

Letní den ale dnes zaznamenali pouze v Budějovicích. Druhá nejvyšší teplota byla na stanici Hulice ve Středočeském kraji, a to 24,8 stupně Celsia. V Dobřichovicích bylo 24,6 stupně a na stanicích Mrzky a Byňov shodně 24,3 stupně Celsia.

Ve čtvrtek se ochladí. Nejvyšší teploty mají být 14 až 18 stupně Celsia, na západě Čech kolem 12 stupňů. Na většině území Česka bude navíc foukat vítr s nárazy i přes 70 kilometrů v hodině. Na horách bude ještě silnější, dosáhne rychlosti kolem 110 kilometrů v hodině, tedy síly vichřice. Ve Zlínském kraji, v jižní polovině Olomouckého kraje a na východě Jihomoravského kraje by takto silný vítr být neměl.