Na poli u Mikulova vysadili alej s 90 mandloněmi

Na poli u Mikulova na Břeclavsku vysadil 9. listopadu 2019 místní okrašlovací spolek prvních 90 mandloní, které tvoří základ nové aleje. Výsadbu připravil k 30. výročí sametové revoluce. Do tří let by stromů v aleji mělo být kolem 200. ČTK/Šálek Václav