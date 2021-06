Na poli u Hrušek jsou už tisíce tun stavební sutě, nákladní vozy se nezastaví

Hrušky (Břeclavsko) - Na místě u Hrušek a Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kam nákladní vozy odvážejí z tornádem postižených obcí stavební suť, jsou podle dobrovolného hasiče už tisíce tun odpadu. V jednu chvíli tam vysypává odpad, především stavební suť, desítka nákladní vozů, zjistila ČTK na místě.

Skládka je v poli od Moravské Nové Vsi směrem na Hrušky po levé straně. Jde o vrchy odpadu z okolních obcí. Pracovníci firem, které v obcích pracují, se snaží materiál třídit už při nakládání, zvlášť jde kov a plechy, také dřevo a stavební suť. Ty se pak v místě za Moravskou Novou Vsí vysypávají na hromady zvlášť. Další firmy v místě je postupně likvidují.

"Nákladní vozy nepřestávají jezdit, odhadl bych, že už jde o tisíce tun. Starám se tu o část stavební sutě," řekl ČTK dobrovolný hasič Petr z Lednice. Míst na skládce, kam se vysypává stavbení suť, je více, hasič Petr má na starosti zatím její nejzazší část. "Tady se začalo vykládat v neděli kolem 10:00," uvedl. Hromada sutě je několik desítek metrů dlouhá a několik metrů vysoká. Suť dál rozhrnují bagry, aby nákladní vozy mohly suť v místě vysypávat i dál.

Řidič nákladního vozu Zdeněk uvedl, že za den se tu jeho kolega v neděli otočil asi desetkrát. On sám jel dnes kolem 9:00 na skládku podruhé. "Je to hrozné, když jedete kolem a díváte se na všechny ty zničené domy. Je to neskutečné, je mi těch lidí hrozně líto. Tímto jim aspoň můžu a naše firma může pomoci," uvedl.