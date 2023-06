Na pohřeb osmnáctileté dívky ve Skutči přijelo až 1500 motorek

Skuteč (Chrudimsko) - Ve Skutči na Chrudimsku se dnes konal pohřeb osmnáctileté dívky, která minulý týden zemřela při dopravní nehodě na své motorce. Na pohřeb se sjelo kolem 1200 až 1500 motorek, na kterých byli řidič a spolujezdec. Kolonu dlouhou přes pět kilometrů doprovázela z Chrudimi policie, zjistila ČTK od policie a předsedy motorkářského klubu.

"Na místo srazu v Chrudimi přijelo víc než 1000 motorek, proto jsme se rozhodli, že skupinu doprovodíme už od Chrudimi. Kolona měla přes pět kilometrů. Cesta tam proběhla v pořádku," řekla ČTK mluvčí policie Markéta Janovská.

Kolona jela 60kilometrovou rychlostí, když míjela místo dopravního neštěstí nedaleko Chrasti u odbočky na Hroubovice, troubila. Celou cestu policejní hlídky koordinovaly dopravu. Četné skupiny lidí chtěly vidět stovky jedoucích motorek a s předstihem na ně čekaly.

"Kdysi jsem jezdíval na motorce, lítal jsem s ní rychle. Je to smutné, smůla, co se stalo. Když tady jedu po téhle silnici a není tady provoz, tak to pustím, ono se tady krásně jede, je tady krásně vidět, ona měla smůlu, že to nedobrzdila," řekl ČTK muž středního věku, který čekal na kolonu u místa dopravní nehody.

Osmnáctiletá dívka dva roky jezdila na malé motorce, pak dostala silnější Yamahu. Minulou středu si ji vzala na cestu z jedné vesnice u Skutče do školy v Pardubicích. Stroj nedobrzdila, když před ní jela pomalu auta. Náraz ji vymrštil do protisměru, kde jela dodávka, dívka zraněním podlehla.

Otec dívky napsal na facebook, jestli by se motorkáři s dívkou přijeli rozloučit. Že chtěla patřit mezi ně. Hlavním organizátorem účasti na pohřbu byla Motorparta z Chrudimi, otec dívky je oslovil, protože se znají.

"Jelikož sám jsem otec a moje dcera se mnou jezdí, tak jsme to vzali za své. Bohužel se z toho stala velká akce. Původně jsme počítali, že s námi pojede maximálně 250 motorek. Jelikož facebook má obrovskou sílu, je nás tady o dost víc. Jsme strašně rádi, že nám policie vyšla maximálně vstříc a pomohla nám s organizací," řekl ČTK Michal Horkel z Motorparty Chrudim.

Horkel dodal, že jeho kamarád se zabil na motorce před 15 lety, motorkáři z Chrudimi proto každoročně pořádají motožehnání, každá smrt při dopravní nehodě je zbytečná, dodal. Někteří motorkáři pak přijeli odjinud, nejeli s velkou kolonou. "Jsme z Čáslavi, jeli jsme po vlastní ose. Můj syn je motorkář a nakazil mě tím. Je to smutné, když to bylo poslední přání otce, museli jsme přijet," řekla ČTK Jaroslava Polgárová.

S dopravou, parkováním pomáhali i dobrovolníci, městská policie a dobrovolní hasiči. Bylo jich kolem pěti desítek. Na pohřeb přišly desítky lidí, často vrstevníci zemřelé dívky. Rozloučení uspořádali motorkáři před obřadní síní. Zaparkovali tam 36 motorek, 18 strojů na každé straně jako symbol věku zemřelé dívky. Jedna stříbrná motorka symbolizovala dívku samotnou, zároveň se jednalo o motorku, která vedla kolonu do Skutče. Smuteční obřad ze síně motorkáři poslouchali z reproduktoru, při zajíždění rakve motorky túrovaly.

Loni na českých silnicích při nehodách zemřelo 55 motocyklistů. Bylo to o 23 méně než v roce 2021, vyplývá ze statistik policie. Z letošních statistik do konce května vyplývá, že řidičů motocyklu zemřelo 17, celkový počet obětí za pět měsíců činil 173.