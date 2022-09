Na pohřeb Alžběty II. odletí premiér Fiala s manželkou Janou

Ilustrační foto - Předseda ODS Petr Fiala s manželkou Janou přicházejí 24. května 2019 v Brně odevzdat svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu.

Ilustrační foto - Předseda ODS Petr Fiala s manželkou Janou přicházejí 24. května 2019 v Brně odevzdat svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu. ČTK/Šálek Václav

Praha - Pondělního státního pohřbu britské královny Alžběty II. a předcházející recepce pořádané králem Karlem III. se zúčastní v Londýně za Českou republiku premiér Petr Fiala (ODS) s chotí Janou. Potvrdil to dnes úřad vlády. Pohřeb se uskuteční ve Westminsterském opatství v pondělí před polednem, recepce v neděli večer v Buckinghamském paláci. Londýn očekává stovky státníků. Fiala tam odletí vládním speciálem, řekl ČTK mluvčí vlády Václav Smolka, který bude dvojici doprovázet.

Účast na Alžbětině pohřbu přislíbili americký prezident Joe Biden i francouzská hlava státu Emmanuel Macron, přicestuje na 500 hlav států a vlád a zástupců mnoha monarchií z celého světa. Pozvánky na pohřeb nedostali představitelé Ruska, Běloruska, Barmy, Sýrie, Venezuely a Afghánistánu. Írán, Nikaragua a Severní Korea dostaly na pohřeb pozvánku jen na úrovni velvyslanců.

Podle serveru Politico budou mít zahraniční státníci možnost poklonit se rakvi s královnou v budově parlamentu, kam ve středu z Buckinghamského paláce dorazila rakev s ostatky Alžběty II. v čele smutečního průvodu. Po pohřbu bude státníky hostit ministr zahraničí James Cleverly.

Alžběta II., která stála v čele britské monarchie 70 let a byla současně nejvyšší představitelkou anglikánské církve, zemřela na zámku Balmoral ve Skotsku ve věku 96 let. Po její smrti se do čela monarchie a britského Společenství postavil její nejstarší syn princ Charles, který se stal králem Karlem III.