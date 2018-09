Praha - Na podzim budou Českou republiku na svých turné křižovat mnohé popové kapely. Shodně například 5. října zahájí série svých vystoupení kapely Mandrage, Mig 21 i Chinaski. Už o den dříve začne turné skupina Poletíme? Hudebníci nabídnou ukázky z nových alb i staré hity a navštíví i místa, kde dosud nehráli. ČTK o tom informovali jejich mediální zástupci.

Kapela Olympic 50 let od debutu Želva vydala desku Trilobit, na níž hostují kytarista Alex Darson a klávesák Eren Basbug. Skupina album pokřtila 18. září v pražské Malostranské besedě, oproti zvyklostem však chystá "běžné" koncerty, nikoliv speciální turné k albu. "Nebudeme dělat žádné Trilobit Tour, protože se obáváme, že bychom publikum otrávili. Máme tak široké publikum, od teenagerů po důchodce, že jim těžko můžeme nezahrát jejich hity, a těch je alespoň dvanáct až čtrnáct, což je přes polovinu koncertu. Říkat tomu Trilobit Tour by mělo smysl, kdybychom hráli alespoň osm věcí z nové desky," řekl ČTK lídr kapely Petr Janda.

Kapela Poletíme? si pro začátek svého turné vybrala pražský Lucerna Music Bar. Tam zároveň pokřtí svou novinku Chce to hit, která vyšla letos v květnu. Podzimní šňůra Chce to tour! čítá 17 zastávek a skončí 21. prosince v Poličce. "Když jsme točili naší poslední desku, tak nám všichni říkali "to chce hit". Skoro jako nějakou mantru. Takže když jsme řešili název alba, už to někdo jenom zopakoval. A bylo to tam. Jak se bude jmenovat současné turné, to bylo už snad jasné každému," uvedl frontman Rudolf Brančovský.

Mandrage zahájí podzimní turné v Boskovicích. Během dvou měsíců navštíví 15 českých měst a Bratislavu. Zahraje nejen novinky z letošní desky Po půlnoci, ale i své největší hity. Kapela také chystá show s bohatými vizuálními efekty. "Baví mě, jak je náš set na koncertech poskládán z různě starých písniček. Když hraju, vybavují se mi různé vzpomínky na nahrávání, stará turné a tak. Je to jak cesta časem," uvedl klávesista František Bořík. Předskokanem bude čáslavská kapela Civilní Obrana.

Skupina Mig 21 otevře dvěma koncerty v Pardubicích turné nazvané Hurá! tour, které je rozděleno do dvou částí. Během podzimní části vystoupí kapela ve 14 městech. Podzimní šňůru zakončí 1. prosince koncert v plzeňském klubu Depo. Název turné se odvíjí od nové písničky Hurá, k níž natočil videoklip režisér David Ondříček. "Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného, překvapivého štěstí," prohlásili členové Mig 21.

Kapela Chinaski se na podzimním turné podívá do mnoha měst, kde ještě nikdy nehrála nebo už mnoho let nekoncertovala. Šňůru 17 vystoupení zakončí hudebníci kolem Michala Malátného třemi vystoupeními 9. až 12. prosince v Praze. "Po létě a prázdninách se vrátíme zpátky do klubů a divadel. Na festivalech jsme se rozhodli, že celou naši výpravnou festivalovou scénu zmenšíme a vezmeme ji s sebou i na podzim. Takže si lidé užijí hezkou klubovou show, dlouhou téměř dvě hodiny," slíbil Martin Pokorný z managementu Chinaski.