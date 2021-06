Na podporu běloruské opozice demonstrovalo v Praze několik set lidí

Praha/Hradec Králové - Několik stovek lidí se dnes v podvečer sešlo na pražském Staroměstském náměstí, aby demonstrovali na podporu utlačovaných lidí v Bělorusku. Měli běloruské vlajky, někteří byli oblečeni v národních barvách. Mezi řečníky byla i vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Shromáždění jí připomnělo demonstrace, které se konaly v Bělorusku před rokem po prezidentských volbách. Lidé dodržovali rozestupy a většina z nich měla roušky. Demonstranti se rozešli kolem 18:30. Hradec Králové vyvěsil historickou vlajku Běloruska.

Běloruské demonstrace byly podle Cichanouské momenty, kdy se psala historie. "Byla psaná dvěma pojmy. Na jedné straně bolest všech lidí, kteří byli mučeni, když byly potlačovány demonstrace. Na druhé straně pýcha na toto vzepětí a nový začátek Běloruska," řekla Cichanouská.

Akci nazvanou Společně za Bělorusko pořádalo hnutí Milion chvilek pro demokracii a iniciativa Masaryk. Lidé měli vedle běloruských vlajek také několik transparentů, například s nápisy "Svoboda pro Bělorusko" nebo "Svoboda pro Prataseviče". Novinář Raman Pratasevič byl zadržen 23. května s partnerkou Sofií Sapegaovou v Minsku po vynuceném přistání letadla Ryanair, které s nimi a dalšími cestujícími mířilo z Atén do litevského Vilniusu.

Ředitelka české pobočky mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International (AI) Linda Sokačová ve svém projevu odsoudila represe v Bělorusku a připomněla příběh Prataseviče a dalších mladých zadržených lidí. Vyzvala také k podpisu peticí. Lidé by podle ní kvůli situaci v Bělorusku měli vyvíjet tlak na politiky.

Herec a muzikant Jiří Macháček podpořil zadržené běloruské umělce. Herečka Aňa Geislerová označila Cichanouskou za prezidentku. "Jsem tady, protože si myslím, že existují chvíle, kdy neudělat vůbec nic znamená, že se přidáváte na stranu zla," uvedla herečka. "Nepodporuji režim, který svoje občany zastrašuje, zatýká, pronásleduje, mučí a vraždí. Chci, aby bylo jasné, že podporuji Bělorusko v jeho boji za svobodu a spravedlnost," dodala Geislerová.

Na místě bylo také plátno, na které organizátoři promítali jména lidí, kteří v Bělorusku zemřeli nebo byli zatčeni. Účastníci demonstrace rovněž vytvořili srdce, uprostřed něhož byla běloruská vlajka.

Na dnešní demonstraci promluvila také Alena Tichanovič, zástupkyně Bělorusů v Radě vlády pro národnostní menšiny. Tichanovič, mimo jiné, řekla, že pro Bělorusy v Česku je dnes významný den, protože konečně mohou přivítat v Praze svou zvolenou prezidentku. Podotkla, že při loňských volbách podpořilo Cihanouskou 94 procent v Česku pobývajících Bělorusů. "Pro nás je nesmírně důležité, že v našem boji za svobodu našich spoluobčanů, za návrat Bělorusů k normálnímu životu máme podporu celého světa, máme podporu České republiky, české vlády, vrcholových českých politiků a také vás českých přátel," řekla také Tichanovič.

Cichanouská do Česka přijela na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Běloruská politička je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody. Rusko zařadilo Cichanouskou mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.

Cichanouská se má setkat také s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) nebo ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD). Na podporu svobodného Běloruska se uskuteční v úterý koncert na pražské Kampě.

Hradec Králové vyvěsil historickou vlajku Běloruska

Představitelé města Hradec Králové dnes vyvěsili na stožár před budovou magistrátu historickou červeno-bílou vlajku Běloruska. Chtějí tím dát najevo podporu občanům Běloruska v jejich úsilí o svobodu a demokracii, uvedla mluvčí magistrátu. Město následovalo vyvěšením běloruské vlajky jiná města a instituce v ČR. Například Královéhradecký kraj vyvěsil historickou běloruskou vlajku loni 30. září.

Vyvěšení historické běloruské vlajky schválili zastupitelé Hradce Králové na zasedání 31. května. Učinili tak na návrh radního Adama Záruby (Změna pro Hradec). "Vyjadřujeme tím i solidaritu se zadrženými a vězněnými představiteli demokratické opozice v Bělorusku," uvedl Záruba. Podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) chce město vyvěšením vlajky upozornit i na to, že dodržování lidských práv, svoboda a demokracie nejsou v Evropě a ve světě samozřejmostí.

Vlajka na stožáru před magistrátem zůstane týden.

V Česku v těchto dnech pobývá přední představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Politička, která je režimem běloruského vůdce Alexandra Lukašenka trestně stíhána, se dnes sejde s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), na jehož pozvání do Prahy přijela. V úterý se Cichanouská sejde také s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve středu s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD).

Obrovskou vlnu protestů zažilo Bělorusko po loňských prezidentských volbách. Podle oficiálních výsledků ve volbách zvítězil opět Lukašenko, který v Bělorusku vládne od roku 1994. Opozice a také některé země však považují oznámený výsledek voleb za zmanipulovaný. Proti povolebním protestům běloruská policie tvrdě zasáhla. Zatkla desetitisíce lidí. V popředí světového zájmu se Bělorusko ocitlo znovu poté, co jeho bezpečnostní složky v květnu zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče při vynuceném přistání letadla z Řecka do Litvy.