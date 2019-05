Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Na pochod Praha - Prčice se dnes vydalo přes 26.000 turistů. Je to historicky osmá nejvyšší účast. Dle pořadatelů k tomu přispělo pěkné počasí a zřejmě i stoupající chuť lidí chodit ven. ČTK to řekla jedna z hlavních organizátorek Dana Horáková.

Organizátoři letos připravili 21 tras včetně několika pro cyklisty a vozíčkáře. V cíli pochodu na všechny účastníky čekal tradiční suvenýr, plastová bota. Loni se do Prčice vydalo kolem 24.500 turistů. I letos České dráhy kvůli pochodu posílily spoje, přesto byly některé vlaky plné. Fronty se podle účastníků pochodu tvořily i u stánků s občerstvením.

Chodci si dnes vybírali z různých variant tras, a to v délce od 23 do 70 kilometrů. Nejdelší začínala v Praze u stanice metra Háje. První účastník, který na ni vyrazil, došel do cíle deset minut po poledni. Stejný chodec byl nejrychlejší i loni.

Největší zájem bývá o trasy kolem 30 kilometrů, tedy ty nejkratší. Speciální trasa z Votic je pro děti, měří 23 kilometrů. Trasa pro vozíčkáře, která začíná v Miličíně, je dlouhá 13 kilometrů a zájem o ni dle pořadatelů postupně roste.

Tradiční pochod Praha-Prčice je podle pořadatelů nejmasovější tuzemská akce svého druhu s nejdelší nepřerušenou tradicí. Poprvé se konal roku 1966, kdy se pět stovek turistů pokusilo překonat vzdálenost 100.000 českých loktů, což je zhruba 60 kilometrů.