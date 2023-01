Na Plzeňsku havarovala sanitka, na Domažlicku po nehodě deset zraněných

Plzeň - Sanitka s pacientkou a osobní auto se dnes střetly na silnici první třídy z Plzně na Plasy u odbočky na Horní Břízu na severním Plzeňsku. Při nehodě utrpělo zranění pět lidí. Dva dospělí a malé dítě z osobního auta mají středně těžká zranění, posádka sanitky byla zraněna lehce. Převážená pacientka neutrpěla žádné zranění. Deset lidí včetně čtyř dětí utrpělo dnes večer zranění při nehodě osobního auta a dodávky nedaleko Staňkova na Domažlicku. Zraněné přepravily sanitky a vrtulník letecké záchranné služby do nemocnic v Plzni, Stodu a v Domažlicích, řekla dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Nehoda se stala před 17:00. Muže a ženu z osobního auta převezly na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice sanitky. oba byli při vědomí. Dvouleté dítě dopravil na urgentní příjem nemocnice vrtulník Letecké záchranné služby. "Transportovaná pacientka byla bez zranění z dopravní nehody, náhradním vozem rychlé zdravotnické pomoci byla převezena s původními potížemi do nemocnice," řekla Svobodová. Posádku sanity převezli jejich kolegové do fakultní nemocnice s lehčími zraněními na pozorování.

"Pětatřicetiletý řidič vozidla Škoda Fabia, který jel od Kaznějova na Plzeň, si při odbočování vlevo nevšiml za ním jedoucího vozidla zdravotnické záchranné služby, které jelo se zapnutým výstražným zařízením ve stejném směru a předjíždělo. Osmačtyřicetiletý řidič sanitního vozu již nedokázal střetu zabránit a vozidlo Škoda Fabia vlivem nárazu skončilo mimo komunikaci," popsala policejní mluvčí Eva Červenková. Ve vozidle Škoda jela ještě dvaatřicetiletá žena a dvouleté dítě. V sanitce byla osmačtyřicetiletá záchranářka a devětasedmdesátiletá pacientka.

Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní. Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté z dopravního inspektorátu Plzeň – venkov, dodala Červenková.

Při večerní nehodě dvou aut na Domažlicku se zranilo deset lidí

Deset lidí včetně čtyř dětí utrpělo dnes večer zranění při nehodě osobního auta a dodávky nedaleko Staňkova na Domažlicku. Zraněné přepravily sanitky a vrtulník letecké záchranné služby do nemocnic v Plzni, Stodu a v Domažlicích, řekla Svobodová. Nikdo nebyl zraněn těžce.

Nehoda se stala na silnici první třídy I/26 kolem 20:20. Záchranáři vyslali na místo několik posádek. Vrtulník odvezl na akutní příjem plzeňské fakultní nemocnice sedmačtyřicetiletou ženu a sedmileté dítě. Měly středně těžká zranění, při převozu byly ale při vědomí, uvedla Svobodová.

Další dvě děti ve věku pět a dva roky a muže narozeného v roce 1978 dopravily sanitky s lehčími zraněními na pozorování do fakultní nemocnice. Záchranáři tam odvezli na pozorování také lehce zraněnou sedmašedesátiletou ženu a tříleté dítě. V Domažlické nemocnici skončili dva lehce zranění muži ve věku 36 a 26 let. Do plzeňské Mulačovy nemocnice odvezla dopravní zdravotní služba asi sedmadvacetiletého lehce zraněného muže, dodala Svobodová.

Řidič osobního automobilu značky Citroën jel od Staňkova po vedlejší komunikaci a nedal přednost v jízdě vozidlu značky Toyota, které jelo po hlavní komunikaci ve směru od Ohučova, řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Po srážce skončila toyota v příkopu. V citroënu jeli čtyři muži, v toyotě byla řidička, muž a čtyři děti. Dopravní nehodou se zabývají domažličtí dopravní policisté.