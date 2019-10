Na plzeňském náměstí je dóm, který ukazuje 40 let totality

Plzeň - Lidé v Plzni se mohou tento týden vrátit do doby totalitního Československa let 1948 až 1989. Umožní jim to nafukovací projekční dóm na náměstí. Ve městě tak ode dneška pokračuje putovní projekt Totalita, který už byl v Českých Budějovicích a Brně, kde dvacetiminutovou multimediální 3D projekci viděly desítky tisíc lidí, převážně mladých. Dóm - nafukovací bílá stavba s velkou černou kupolí - která pojme 110 diváků, bude na plzeňském náměstí Republiky do 26. října. ČTK to řekl jeden z organizátorů René Kekely.

Kekely v uniformě socialistické Veřejné bezpečnosti a s pendrekem za pasem pouští diváky dovnitř po předložení občanského průkazu. Instalace, která návštěvníky provede totalitním Československem 1948-1989, je přístupná zdarma. "Zájem škol je obrovský, v Plzni zatím největší," uvedl Kekely. Základní a střední Školy mohou chodit denně do 14:30, ale měly by si co nejdříve rezervovat místa na www.totalitnistat.cz.

Lidé leží na plážových lehátkách a koukají do kupole, kde běží 3D projekce, videomapping s milníky let 1948 až 1990. "Mnoho mladých se to neučí, což je chyba. Učí se Masaryka a Havla, ale co bylo mezi tím, to 95 procent žáků a studentů neví," uvedl Kekely. Podle něj je v osnovách o této části historie pouze krátká stať a také učitelé přiznávají, že se moc nevyučuje. Kromě emocionálního zážitku z projekce nabízí projekt panely s fakty a QR kódy, kde se lidé dozví více a ozřejmí si historický kontext, například o procesu s Miladou Horákovou.

Ve středu v 17:00 bude v Západočeském muzeu beseda s bývalými studenty a ředitelem Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Miroslavem Vaňkem. "A ve čtvrtek bude v kupoli besedovat hejtman Josef Bernard, který v roce 1989 přivedl škodováky na náměstí, a historik a bývalý studentský vůdce Pavel Žáček," řekl iniciátor projektu Lukáš Nádvorník.

"Dóm má atraktivní podobu pro mladé lidi do 30 let. Většina z nich má jen velmi mlhavou představu o tom, jak se žilo v totalitním Československu před rokem 1989, třeba o letech 1948 a 1968, o kolektivizaci, politických vězních a o tom, v čem spočívala perzekuce," řekl Bernard (ČSSD). Podle něj je to také oslava aktivní občanské společnosti, jejíž představitelé nakonec dokázali, že lidé v roce 1989 se studenty a herci vyšli do ulic.

Denně je otevřeno až do soboty do 19:00, pouze v pátek se bude kvůli velkému koncertu na náměstí promítat déle. "Budeme tu tak dlouho, abychom všechny uspokojili," řekl Nádvorník.

Neinformovaní lidé, kteří vidí na náměstí "balón", se někdy ptají, jestli je to mešita, nebo jestli to někam poletí. "A nás jako soudruhy z Veřejné bezpečnosti někteří častují vulgarismy, nebo se naopak přijdou poradit o tom, co mají dělat, když dostali pokutu," dodal Kekely.