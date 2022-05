Na plzeňské náměstí se po 77 letech přeneseně vrátili američtí vojáci

Plzeň - Na plzeňské náměstí se dnes večer po 77 letech vrátily americké lehké obrněné vozy, tank Sherman a džípy. S třemi tisícovkami lidí sledovali muži v amerických uniformách, kteří vozidly přijeli, téměř dvouhodinový program slavnostního večera Thank you, boys! v režii Michala Cabana. Lidé je opět vítali jako 6. května 1945. V Plzni dnes pokračovaly Slavnosti svobody, končí v neděli konvojem, v němž pojede po Klatovské třídě až na náměstí 250 kusů dobové vojenské techniky, z nichž lidem zamávají také tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří ve svých 97 a 98 letech přijeli do Plzně oslavit konec války.

Lidé dnes na centrálním náměstí poslouchali swing, tancovali a na velkoplošné obrazovce sledovali dobové fotografie desítek amerických osvoboditelů, k nimž byly namluvené jejich vzpomínkové příběhy. Na počátku večera zaznělo, že jich při osvobozování zemřelo na západě Čech asi 120. Na dnešní večer dorazili také veteráni a jejich rodiny. Dnes se byli podívat na Armádu ČR v Lobzích a prohlíželi si vojenské kempy. V neděli v konvoji pojedou v džípech a v čele bude stát na tanku 98letý George Thompson.

"Jsou tu opravdu desetitisíce lidí v ulicích. Je tu i hodně cizinců, překvapilo nás dost Francouzů, je tu samozřejmě hodně Ukrajinců a jsou rádi, že je nějaká oslava svobody. Snažíme se jim to průběžně vysvětlovat a rozumí tomu," řekla vedoucí marketingu města Jana Komišová. Na večerní slavnosti se podle ní sešlo na náměstí přes 3000 lidí, už odpoledne bylo plné při koncertu Plzeňské filharmonie.

"Dorazili jsme (v květnu 1945) do Plzně a rozestavěli tanky do kruhu na volném prostranství. První seržant nám oznámil, že válka skončila," citoval komentář z velkoplošné obrazovky vzpomínky vojáka Erika O. Petersena. Sundali si boty a přespali ve spacácích. Na druhý den na ně seržant hvízdl. Zvedl hlavu a uviděl asi 100 žen s tácy plnými jídla. "Jedna z nich mi teplou žínkou omyla obličej a ruce a další mi položila do klína talíř se šunkou, jedna mi nalila kávu a jedna dokonce podpírala záda. Tak vděční byli zdejší obyvatelé," uvedl po osvobození Petersen.

Všichni z obrazovky vzpomínali na vítání, na hudbu, tanec a hlavně na radost ze svobody, kterou Plzeňané vyjadřovali. Podle Samuela Roye Hodgese dostali vojáci v Paříži rozkaz Česko osvobodit. Po dlouhé cestě hráli na mandolínu, kytaru a housle i při jízdě na tancích cestou přes města. "A místní děvčata tančila v ulicích," uvedl.

Charles MacDonald ve vzpomínkách uváděl, že jak se jednotky přibližovaly ze Sudet směrem k Plzni, zaznamenávaly změnu v postojích obyvatel. Namísto bílých kapitulačních vlajek se objevovaly červenomodrobílé vlajky. Lidé váhavě mávali za zavřenými okny. "A pak náhle vojákům vyšel vstříc jásající dav nadšených Čechů mávajících vlajkami. Projeli jsme Sudety do skutečného Československa. A civilisté v hustých řadách lemovali ulice. Bylo to znovu jako v Paříži, stejně rozjásané tváře," uvedl. Podle kapitána MacDonalda lidé v Plzni volali "Nazdar, Nazdar", vozy jednotek pokryly květiny a mladé dívky i starší ženy k vojákům přibíhaly s polibky.

V Plzni pokračují Slavnosti svobody, jsou tam tisíce lidí

V Plzni dnes třetím dnem pokračují Slavnosti svobody, potrvají do neděle. V ulicích jsou tisíce lidí, včetně cizinců. Nejvíce návštěvníků prochází dobové vojenské kempy v sadech pod centrálním náměstím a v lokalitě U Ježíška, v níž jsou tábory Kombinovaného oddílu, letců RAF a WAAF (Ženských pomocných leteckých sborů). Lidi láká hlavně replika britského stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1, zjistila ČTK na místě.

Děti chodí zejména po stezce Thank you, boys! Má pět stanovišť a děti na ní určují jména všech tří amerických a dvou belgických veteránů, kteří ještě letos, a to ve věku 97 a 98 let, Plzeň navštívili. Seznamují se s jejich příběhy, po získání všech razítek dostanou odměnu. "Přemluvil jsem mamku, abych je mohl večer vidět," uvedl osmiletý Jan Hanzlík. Všichni veteráni budou, podobně jako ve čtvrtek a v pátek, na pietních aktech a v neděli pojedou v džípech na Konvoji svobody. Dnes budou od 20:00 na slavnostním večeru Thank you, boys!

U Ježíska se představuje eplika nejúspěšnějšího spojeneckého bojového letounu Spitfire, který nadšenci ze Spolku letecké historie Czech Spitfire Club sestavovali od prvního nápadu pět let. Je vyroben podle originálního plánu. "Dali jsme do toho přes dva miliony korun a přes 5000 hodin práce, podílelo se na tom i deset firem," uvedl Zdeněk Sadecký ze spolku. Na křídlo makety se dá stoupnout, vrtule se točí, na rozdíl od originálu má elektromotor.

Více než 20 dílů přivezlo do Plzně nákladní auto s přívěsem. Jde o kopii letounu z roku 1944 československého pilota Otty Smika pokládaného za letecké eso. Ve světě je podle Sadeckého 130 až 150 provozuschopných spitfirů, na obchodech s letadly se dají sehnat za více než 100 milionů Kč, roční údržba stojí miliony. "V kontinentální Evropě jich moc není a na leteckých dnech k vidění nejsou. A že by měl někdo takovou kopii jalo my, tak o tom nevím," řekl. Podle něj je škoda, že více než 30 let od listopadu nemá skupina letců z RAF muzeum. Největší expozice RAF v ČR vzniká ve Větrném Jeníkově, už částečně funguje.

Čechů a Slováků bylo v RAF zhruba 2500 a létalo jich 1600. "Britové měli letadla, ale neměli piloty. Kdyby jim Poláci, naši, Kanaďané, Američané a Australané nepomohli, tak bylo klidně možné, že by se Hitler do Británie mohl vylodit, což by ovlivnilo další průběh války. Nebylo by odkud udělat invazi do Normandie, zkomplikovalo by to zásobování (spojeneckých) armád z USA," řekl Sadecký. Bitva o Británii byla podle něj zlomovým okamžikem, kdy Hitler poprvé prohrál a začaly se mu drolit plány. "A na tom se podíleli naši piloti, kteří byli motivovaní, špičkově vycvičení, byli to vlastenci a skvělé charaktery. V naší historii je to světlý bod a my těch světlých bodů až tolik nemáme," uvedl.

Hodně navštěvovaná je také naplno otevřená nová expozice muzea Patton Memorial Pilsen, která byla dokončená v červnu 2019, ale poslední dva roky se kvůli pandemii otevírala minimálně. Podle Ivana Rollingera z muzea má plochu 200 m2. "Hlavní jsou dary veteránů, které jsme získali za spoustu let provozu, a artefakty jako části letadel a vojenské techniky, které jsou spojené s příběhy konkrétních událostí v západních Čechách," uvedl.

"Nová expozice byla udělána svépomocí z letitých sbírek a hlavně na základě výběru a práce s tématem. Dnes je pojatá edukativně, takže když přijde škola nebo jakákoli veřejnost, tak vidí ucelenou expozici let konce války až do současnosti, a to včetně Slavností svobody," uvedl Rollinger. Podle něj je muzeum tématem jediné svého druhu v ČR. "Prakticky tu nemá konkurenci. Jsou tu jen muzea k jednotlivým událostem, třeba v Nepomuku, kde byl sestřelený americký bombardér," uvedl.