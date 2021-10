Na platy zaměstnanců státu má jít příští rok o 13,3 mld. korun víc

Praha - Stát plánuje v příštím roce vydat na platy zaměstnanců státu o 13,3 miliardy korun víc než letos. Celkem by si měly tyto výdaje vyžádat 252,4 miliardy korun. Pro stát by mělo proti letošku pracovat téměř o 7000 lidí víc. Přibýt by měli hlavně učitelé. Zaměstnanci státu by si měli polepšit v průměru měsíčně o 1491 korun a brát by měli 41.561 korun měsíčně. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila Sněmovně.

Spor o nárůst platů státních zaměstnanců byl důvodem, proč koaliční ČSSD návrh rozpočtu ve vládě nepodpořila. Předseda strany Jan Hamáček chce pro vybrané profese navýšení až o 3000 korun měsíčně.

Průměrný plat ve státním sektoru by se měl v příštím roce podle návrhu nominálně zvýšit o 3,7 procenta. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu vzrostla průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí na 38.275 korun, což byl meziroční nominální růst o 11,3 procenta. Podle statistiků se do toho ale promítlo vyplácení mimořádných odměn zdravotníkům za boj s covidem.

Ministerstvo financí v srpnové predikci odhadlo, že v příštím roce by nominální růst mezd mohl zpomalit z letošních 5,3 procenta na 3,3 procenta. Zatímco letos by měla podle této predikce představovat průměrná mzda za celý rok 37.538 korun, v příštím roce by mohla vzrůst na 38.764 korun.

Do platového vývoje se podle důvodové zprávy k rozpočtu promítlo rozhodnutí vlády přidat plošně 1400 korun měsíčně na všechna místa, která pokrývá státní rozpočet. Výjimku tvoří regionální školství s navýšením objemu peněz na platy o 3,5 procenta. Průměrný plat státních zástupců a od nich odvozených profesí má vzrůst na 117.374 Kč měsíčně.

Počet státem placených míst se má podle návrhu rozpočtu zvýšit o 6948 míst a stát by měl vyplácet 489.218 lidí. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu, a to 4914 míst, má mít regionální školství. Stát chce také přibrat 1932 vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů. Úředníků zaměstnaných podle služebního zákona má přibýt 267. Některá místa ale mají zaniknout. Například u Finanční správy má ubýt 200 přepočtených míst v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí, což by mělo ušetřit 100 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví se chystá zrušit 158 míst v souvislosti s utlumením projektu Chytrá karanténa.

Ministerstvo obrany se naproti tomu chystá v rámci budování armády nabrat 550 vojáků a 50 civilistů, což by si mělo vyžádat 284 milionů korun. Ministerstvo vnitra chce vytvořit 1000 nových míst pro policisty.

Platy soudců, státních zástupců a ústavních činitelů mají vzrůst o 6,1 procenta. Návrh rozpočtu počítá s celkovou sumou na platy ústavních činitelů 6,02 miliardy korun. Na platy poslanců má jít 276,5 milionu a na platy senátorů 117,8 milionu korun. Sněmovna má ale v příštím týdnu projednávat návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který platy politiků pro příštích pět let zmrazuje na letošní úrovni.