Na platy zaměstnanců státu má jít o téměř 18 miliard Kč víc, přibýt má 7961 míst

Praha - Na platy zaměstnanců státu by mělo jít ze státního rozpočtu v příštím roce o 17,9 miliardy korun víc, než kolik předpokládá letošní původně schválený rozpočet. Platy by si tak měly vyžádat celkem 264,3 miliardy korun. Počet míst placených státem se má zvýšit o 7961. Jen v regionálním školství má přibýt 6239 míst. Průměrný plat zaměstnance státu se má v průměru zvýšit o 2361 korun na 42.932 Kč hrubého. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který předložila poslancům.

Průměrná mzda v Česku podle údajů Českého statistického úřadu ve druhém letošním čtvrtletí meziročně stoupla o 1696 korun na 40.086 Kč hrubého.

Do navýšení výdajů na platy se promítlo kromě jiného rozhodnutí vlády zvýšit od 1. ledna příštího roku tarify vojáků a dalších příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent. Vyžádat si to má 4,1 miliardy korun. Vliv má také desetiprocentní navýšení tarifů u ostatních vybraných profesí, které nastalo od letošního září. Platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství a platy zaměstnanců příspěvkových organizací ministerstva kultury si vyžádají navíc dvě miliardy korun.

V kapitole ministerstva obrany počítá vláda s navýšením o 600 míst. Z toho 550 míst má připadat na vojáky a 50 na občanské zaměstnance. Celkem si to vyžádá 284 milionů korun, ale na druhé straně o 254 milionů mají klesnout výdaje na příplatky za službu v zahraničí. Na ministerstvu vnitra má přibýt 500 míst pro policisty. Vláda také seškrtala v rámci úspor 440 milionů Kč na platy u těch organizací, kterých se platové úspory nedotkly v letošním roce. Objem peněz na platy pedagogických zaměstnanců v regionálním školství se zvyšuje o 4,1 miliardy Kč.

Na platy poslanců má jít v příštím roce zhruba 312 milionů korun a na platy senátorů 131 milionů korun. Na platy ústavních činitelů celkem má jít 6,5 miliardy korun, což je nárůst o 0,85 miliardy korun. Nejvyšší část z toho, téměř 5,9 miliardy Kč, směřuje do rozpočtu ministerstva spravedlnosti. Vláda uvádí, že takzvaná platová základna, od níž se odvozují platy poslanců, senátorů, soudců a dalších ústavních činitelů včetně státních zástupců, se meziročně zvýší o 12,7 procenta. Stejným dílem se podle vlády zvýší i platy státních zástupců a od nich odvozených profesí. V absolutním vyjádření se průměrný plat státních zástupců meziročně zvýší o 14.149 korun.

Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk tento týden řekl, že na dorovnání platů zaměstnanců soudů tak, aby odpovídaly průměrným výdělkům ve veřejné správy, by bylo zapotřebí 1,5 miliardy korun. Podle předsedů soudů jsou podhodnoceni zaměstnanci ve všech oblastech. Premiér Petr Fiala (ODS) však míní, že možnosti rozpočtu jsou omezené.

Loni vzrostly výdaje na platy zaměstnanců meziročně o 13 miliard na 246 miliard Kč. V průměru pobírali 41.380 korun. Původní návrh rozpočtu na letošní rok počítal s průměrným letošním platem 40.520 hrubého měsíčně.