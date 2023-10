Na platy zaměstnanců státu má jít o 0,7 mld. Kč více, počet míst má klesnout

Praha - Na platy zaměstnanců státu a s tím související platby za odvedenou práci by mělo jít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 683 milionů korun víc. Počet míst placených státem by měl klesnout o 11.388. Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance státu by se měl v průměru zvýšit o 1181 korun na 44.059 korun. Na platy učitelů v regionálním školství má směřovat o víc než šest miliard navíc. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Průměrná mzda v celé ekonomice vzrostla v letošním druhém čtvrtletí podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) na 43.193 korun měsíčně. Nominálně vzrostla o 7,7 procenta, reálně ale klesla o 3,1 procenta.

Ještě loni stát vyplácel podle závěrečného účtu 477.178 zaměstnaneckých míst, letos jejich rozpočtovaný počet vzrostl na 499.056, ale pro příští rok má klesnout na 487.668. Průměrný hrubý měsíční plat ve státním sektoru loni vzrostl o 701 korun na 42.081 Kč. Celkové výdaje loni představovaly podle stejného zdroje 253,2 miliardy korun. Pro příští rok se počítá s celkovými výdaji 265,8 miliardy korun, což je zhruba o 683 milionů víc proti letošnímu schválenému rozpočtu.

Objem peněz na platy vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů má klesnout zhruba o 250 milionů korun. Výdaje na platy na úřadech na těch místech, které podléhají služebnímu zákonů, mají klesnout o více než 581 milionů. Na platy soudců a ústavních činitelů je určeno 6,6 miliardy Kč. Proti letošnímu rozpočtu je to nárůst téměř o 159 milionů korun.

Armáda by však měla dostat kromě jiného navíc 0,58 miliardy korun na platy kvůli zvýšení počtu míst vojáků o 1100 a obslužného personálu o 100 míst. Na ministerstvu vnitra by mělo naopak mimo jiné ubýt 412 míst, což by mělo snížit výdaje o 201 milionů Kč. Jde o agendu spojenou s válkou na Ukrajině.

Vláda v důvodové zprávě také uvádí, že významný dopad na objem peněz představuje plošné snížení peněz na platy o dvě procenta napříč kapitolami v rámci takzvaného konsolidačního balíčku. V konečném důsledku to znamená trvalé snížení celkového objemu peněz na platy v regulované sféře o pět miliard, uvádí vláda. Rozpočtové kapitoly mohly snížit počet míst bez dalšího snižování objemu peněz na platy, což vyústilo v celkovou redukci počtu míst v regulované sféře o 995, stojí v důvodové zprávě. Dalších 281 míst ubylo v souvislosti se systemizací pracovních a služebních míst od letošního ledna.

Vláda uvádí, že návrh parametrů rozpočtu již obsahuje nový způsob odměňování učitelů podle novely školského zákona. Stát se zavázal, že na učitelské platy bude dávat nejméně 130 procent průměrné hrubé mzdy na jednoho učitele. "Pro rok 2024 se z uvedeného důvodu navyšuje objem prostředků na platy učitelů v regionálním školství územních celků o 6,3 mld. Kč," stojí v důvodové zprávě. V regionálním školství však ubude zhruba 10.000 míst, což podle vlády souvisí s úpravou počtu míst pedagogických pracovníků i s opatřeními z vládního konsolidačního balíčku.