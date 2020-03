Na Pilarovou vzpomínají jako na skvělou zpěvačku i člověka

Ve věku 80 let zemřela zpěvačka Eva Pilarová (na snímku z 16. července 1963), jedna z největších hvězd české populární hudby.

Ve věku 80 let zemřela zpěvačka Eva Pilarová (na snímku z 16. července 1963), jedna z největších hvězd české populární hudby. ČTK/Humpálová Zuzana

Praha - Na zpěvačku Evu Pilarovou, která dnes zemřela ve věku 80 let, vzpomínají její blízcí spolupracovníci jako na jednu z největších hvězd české populární hudby i jako na dobrého člověka. Podle Jiřího Suchého, který s ní spolupracoval v divadle Semafor, byla dokonalou jazzovou zpěvačkou. Promotér Janis Sidovský na ni vzpomíná i jako na výbornou kuchařku a fotografku.

"Eva Pilarová překročila práh Semaforu v roce 1960 a okamžitě jsme věděli, mluvím za kapelníka Ferdinanda Havlíka, Jiřího Šlitra a za sebe, že je to velmi perspektivní děvče. A skutečně se před našima očima rozvíjela a stala se z ní dokonalá jazzová zpěvačka, jakých dneska není mnoho. Měli jsme k sobě strašně blízko, protože jsme vyznávali stejnou muziku a obdivovali jsme, jak ji Eva dokázala zvládnout. Nastaly i chvíle, kdy se naše cesty rozešly. Několikrát odešla ze Semaforu a několikrát se do něho vrátila. Teď, jak vidím, už se do něj nevrátí," řekl ČTK Jiří Suchý.

Promotér Sidovský bude podle svých slov na Pilarovou vzpomínat nejen jako na královnu swingu, ale především jako na skvělého člověka. "Zpívala na našem partnerském obřadu, vídali jsme se v soukromí, fotografovala nás a výborně vařila. S Evou odchází velký pěvecký styl a skutečná legenda," sdělil.

"Eva byla nejen vynikající zpěvačka, ale byla i mojí učitelkou. Díky ní jsem našel vztah ke swingu a měl tu čest s ní mnohokrát vystupovat. Stali jsme se blízkými kamarády, navštěvovali se a také spolu vařili," dodal Sidovského partner, zpěvák Pavel Vítek.

Za velkou profesionálku označil Pilarovou Karel Vágner, kapelník její bývalé doprovodné skupiny. "Eva byla zpěvačka s obrovským rozsahem a pokud byla v pořádku, tak vůbec nevěděla, co je to zazpívat falešný tón, zpívala naprosto čistě a měla obrovský rozsah a jako kapela jsme s ní měli výtečný vztah," uvedl Vágner. "Rodina Pilarových na mě měla velký vliv, protože když jsem se učil nástrojářem v Mladé Boleslavi, přijel Orchestr Gustava Broma a na jeho koncertu mě tak fascinoval basista Milan Pilar, muž Evy Pilarové, že jsem sundal holubince ze staré tátovy basy a začal jsme se na ni učit," dodal.

Smutek nad odchodem Pilarové vyjádřila i její pěvecká kolegyně Helena Vondráčková. "Tahle smutná zpráva mne zastihla ve Varšavě, odkud se právě vracím do Čech a je mi to velmi líto. Eva byla pro mě v mých začátcích a také později velkým pěveckým vzorem a vždy jsem ji jako zpěvačku obdivovala," prohlásila.

Hudební publicista Jaroslav Špulák konstatoval, že Pilarová rozhodně patřila k těm zpěvačkám, které byly svým výrazem nezaměnitelné. Navíc měla kolem sebe autory, kteří ji byli schopní napsat silné skladby, takže řada z nich se dostala do "slabikáře české populární hudby". Ocenil i její otevřenost a příjemné a přirozené vystupování. "Viděl jsem ji naposledy loni v říjnu na koncertu v karlínském Foru na oslavě šedesátých narozenin Aleše Brichty. K tomu vystoupení ji přiměla skutečnost, že byli narozeni přesně dvacet let od sebe. Na to téma na pódiu také vtipkovali. Při příchodu Pilarové na pódium se ozval největší aplaus večera," vzpomínal.

"Zpráva o odchodu paní Evy Pilarové nás v Supraphonu velmi zarmoutila. Její první nahrávky vyšly již v roce 1960 a celá řada z nich dnes patří do zlatého fondu nejen Supraphonu, ale stala se součástí historie celé české populární hudby," uvedl za vydavatelství mluvčí Vladan Drvota.