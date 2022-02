Na Paulovy dolehla olympijská premiéra, potěšili je hokejisté a dudáci

Praha - Bez velkých gest oslavili Zuzana a Tomáš Paulovi vítězný vstup do olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu. Čeští reprezentanti uspěli v souboji manželských párů v Pekingu díky chybám Norů v nastaveném endu a děkovali za podporu hokejistům.

Paulovi se stali prvními českými curlery na olympiádě a možná by se dalo čekat větší nadšení po výhře. Po posledním nepřesném kamenu soupeřů si manželé s Nory podali ruce, objali se a zamávali do hlediště. "Curleři se snaží tolik neradovat, pokud vyhrají chybou soupeře. A tohle byl prohraný zápas soupeřů, ne úplně náš vyhraný," řekla Paulová v nahrávce pro média.

Olympijská premiéra se na hře Paulových podepsala. "Podle našich představ to nebylo, hráli jsme pod své možnosti. Dolehla na nás atmosféra a bojovali jsem trošku s tím, jak správně číst led. To se projevilo v několika chybách," komentoval Paul skóre 3:6 po sedmi endech.

Češi přesto stále doufali v obrat. "Nikdy nevzdáváme koncovky, i když prohráváme o hodně. Snažíme se hrát, vždycky se může stát nějaká chyba," řekl Paul a přesně to se stalo. Kristin Skaslienová zahrála nepřesně, Češi srovnali a rozhodli v dodatečném endu.

V rozhodujícím dějství nezvládla poslední kámen duelu Skaslienová. "Nebyl to lehký kámen, házet bych to nechtěla," podotkla Paulová. Po utkání cítila především úlevu. "Necítila jsem se jistá v kramflecích, dělala jsem chyby, které normálně nedělám. Ale teď dvacet minut po zápase cítím, že je důležité, že to klaplo, že je výhra a máme něco v zápisu," prohlásila.

Za podporu poděkovali části hokejového týmu v hledišti, kde byli třeba brankář Roman Will či obránce Libor Šulák. "Jsme nadšení a strašně rádi, že tady byli," uvedla Paulová.

Z olympijských ceremonií Paulovy potěšilo, že při nástupu hráli dudáci, kteří symbolizovali Skotsko, zemi původu curlingu. "Pro curling jsou symbolem, má to velkou váhu a pro náš sport je to jako hymna. Emoce slyšet dudáky je těsně za českou hymnou," řekla Paulová. "Musel jsem při nástupu trošku zamáčknout slzu a soustředit se na zápas," dodal její manžel.