Na páteční rozloučení s Gottem čekají na Žofíně první fanoušci

Praha - Krátce před čtvrtou hodinou odpolední dnes na Slovanský ostrov dorazil první fanoušek, který se chce v pátek ráno naposledy rozloučit se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem. Muž jménem Karol ČTK řekl, že je dlouholetým Gottovým fanouškem, přijel z pražských Letňan a je připraven čekat na místě do pátečního rána. O půl hodiny později dorazili další čtyři lidé ze Strakonic a Německa. Veřejné rozloučení se bude konat v pátek mezi 08:00 a 22:00, očekává se účast až 300.000 lidí.

Karol je na nocování teple oblečen. S sebou přinesl květiny a stoličku, na které sedí před branou na konci mostu na Slovanský ostrov. Brána do parku se dnes ve 23:00 na noc uzavře.

O půl hodiny později dorazili další čtyři účastníci posledního rozloučení s populárním umělcem. Jde o ženy ze Strakonic a Německa s dětmi. "Je to, jako kdyby mi umřel člen rodiny, proto jsme se vydali takto s předstihem z Německa," řekla jedna z nich plynně česky.

V Praze se na veřejném prostranství nocovat nemůže. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová ale ČTK řekla, že v případě takovéto akce bude policie benevolentnější a nechá lidi čekat ve frontě. Mohou spát i ve spacím pytli. Policie Slovanský ostrov a jeho okolí od dnešního odpoledne sleduje, podle zpravodajky ČTK hlídky kolem projíždějí. Opravdové přípravy začnou od půlnoci, od kdy policie na místě bude neustále.

Smuteční rozloučení, které bude v pátek, dnes na Žofíně kromě prvních fanoušků připomíná i obrázek, který na místo přinesli školáci ze základní školy Karla Čapka. Žáci třídy 3.B namalovali Karla Gotta do hvězdy, podepsali se a vzkázali "Karle, nezapomeneme". Čtvrtka s obrázkem je zatížena kameny, aby ji vítr neodnesl, kolem jsou malé růže a čajové svíčky.

Masarykovo nábřeží v Praze od Jiráskova mostu až po most Legií se kvůli pátečnímu rozloučení s Gottem uzavře v pátek v 01:00. Pracovníci Správy služeb hlavního města začnou poté instalovat mobilní ploty k vyznačení cesty ke smutečnímu místu. Fanoušci se na Slovanský ostrov dostanou jedině od konce ohrazeného prostoru, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. K dopravě by tedy měli využít linku B metra do stanice Anděl. Do Paláce Žofín povede trasa přes most Legií a Masarykovo nábřeží. Z budovy budou lidé odcházet druhou stranou, přes Slovanský ostrov dojdou ke Galerii Mánes, kde projdou průchodem. Na místě budou kromě desítek policistů i záchranáři a dobrovolníci Českého červeného kříže.

Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukemií.