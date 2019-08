Na pahorku Arafát se modlí přes dva miliony poutníků

Mekka (Saúdská Arábie) - Přes dva miliony muslimských poutníků se shromáždily na pahorku Arafát v Saúdské Arábii, kde se budou do západu slunce modlit. Uvedla to agentura AP. Dnešní modlitby jsou považovány za nejdůležitější obřad muslimské pouti do Mekky. Každoroční pouť do Mekky patří k pěti pilířům islámu a každý zdravý muslim by ji měl vykonat alespoň jednou za život.

Poutníci následně přenocují u svatyně Muzdalifa a desátého dne poutního měsíce, což bude v neděli, budou symbolicky kamenovat Satana a zahájí třídenní svátek oběti, při němž se porážejí obětní zvířata a maso se rozdává chudým. Po návratu do Mekky se mnozí vydají k hrobu proroka Mohameda do Medíny, která je po Mekce druhým nejposvátnějším místem islámu. Právě tam se roku 622 uchýlil Prorok a tímto rokem se datuje začátek muslimského letopočtu.

Saúdská Arábie se snaží zajistit lidem co největší bezpečnost. Její představitelé letos vyzvali věřící, aby politiku nechali doma a v Mekce se soustředili na duchovní obsah pouti. Účastníci mají elektronické náramky, které umožní identifikaci s pomocí GPS. Pouť do Mekky se totiž často neobejde bez incidentů. Neštěstí se stalo v roce 2015, kdy se střetly dva proudy poutníků a stovky lidí se ušlapaly.