Na Ovčárně a v Karlově střeží bezpečnost policisté na lyžích

Olomouc - V některých lyžařských střediscích v Jeseníkách začali střežit bezpečnost návštěvníků policisté na lyžích. Během týdne se s nimi mohou milovníci zimních sportů setkat ve Ski Aréně Karlov a také na Ovčárně, zjistila ČTK. Je to vůbec poprvé v Jeseníkách, kdy policisté vykonávají službu na lyžích. Podle provozovatelů kromě pocitu většího bezpečí je bere řada návštěvník jako atrakci. Policejní hlídky na lyžích mohou od konce roku potkat také návštěvníci v Beskydech.

V Karlově jezdí policisté na lyžích druhý víkend. "Byla uzavřena dohoda mezi Policií ČR a provozovateli o tom, že policisté několikrát týdně jezdí na sjezdovkách mezi lyžaři a preventivně působí svou přítomností na pozitivní chování návštěvníků na sjezdovkách. Je to vůbec poprvé, spolupráce byla zahájena od uplynulého víkendu," řekl ČTK zástupce Ski Arény Karlov Jaroslav Lukeš.

Policisté na lyžích, se kterými se mohou lidé setkat za hranicemi země běžně na alpských sjezdovkách, se v Karlově objevují několikrát týdně i přes týden. Dvojici lyžujících policistů berou v Jeseníkách lidé často jako atrakci, podle provozovatelů se s nimi fotí nebo si pořizují takzvané selfie snímky. "Policisté mají i kurz první pomoci, takže pokud dojde někdy k nečekaným událostem, mohou na místě rychle pomoci nebo asistovat při pomoci. Jejich přítomnost je jinak čistě preventivní," doplnil Lukeš.

Policisté vykonávají službu na lyžích podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka od čtvrtka do neděle, kromě Karlova je mohou lidé potkat i v nejvýše položeném tuzemském lyžařském středisku na Ovčárně. "Dříve to nikdy nebylo, je to prvním rokem, začalo to minulý týden," řekl dnes ČTK Hejtmánek. Také podle něj působí především preventivně.

Policejní hlídky na lyžích se objevily na konci roku také v Beskydech. Podle informací policie na stránkách www.policie.cz jde o projekt Bezpečně na horách, na němž s moravskoslezskou policií spolupracuje moravskoslezský krajský úřad. Policejní lyžařské hlídky dohlížejí na snowboardisty a lyžaře, zda neohrožují ostatní ani na bezpečnost na sjezdových tratích, uvedla policie. Policisté jsou vybaveni nejen na sjezdové lyžování, ale také pro skialpinismus. Hlídají sjezdovky, dohlíží ale i na zajištění chat a rekreačních objektů v nepřístupném horském terénu a pomáhají horské službě při pátrání po hledaných osobách.

V Olomouckém kraji policisté takovou službu nevykonávají. "Na Jesenicku nic takového nefunguje. Je to projekt sousedního kraje," řekla ČTK jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová. "Přímo na lyžích policisté v rámci Olomouckého kraje nejezdí. V horských střediscích působíme spíše v souvislosti se zajištěním bezpečnosti v dopravě a prevencí majetkové trestné činnosti," řekla ČTK také šumperská policejní mluvčí.