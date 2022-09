Na otravy metanolem vzpomíná primář přerovské nemocnice stále s pocitem vzteku

Olomouc - S pocitem vzteku, ale i bezmoci z toho, jak zbytečné vše bylo, vzpomíná na metanolovou aféru tehdejší primář interního oddělení přerovské nemocnice Václav Kopal. Ve zdejším zdravotnickém zařízení skončili téměř přesně před deseti lety první lidé otrávení metanolem v Olomouckém kraji. V nemocnici nakonec tři z nich otravě podlehli, další měli trvalé následky. Po Přerově se poté další případy začaly objevovat v Prostějově a nakonec i v Olomouci. Pro původce těchto otrav neexistuje správně sprosté české slovo, řekl v rozhovoru pro ČTK lékař.

I po deseti letech vzpomíná lékař na pocit naštvání, které u zdravotníků celá kauza vyvolala. "Bylo to obecně naštvání, že řešíme něco, co vůbec nemuselo být. Ze společenského hlediska to byla naprosto nepřijatelná záležitost. Bylo to zbytečné z pohledu, že došlo k cíleným otravám způsobeným lidmi, kteří se na tom chtěli obohatit. To je na tom to nejhorší. Snažili jsme se těm lidem pomoci, ale mnohdy to bylo velmi svízelné," uvedl lékař Václav Kopal.

Tehdejší primář se setkal hned s první obětí; ženu z Prosenic přivezli záchranáři v neděli 9. září 2012 už v bezvědomí s podezřením na cévní mozkovou příhodu. Už při vstupním vyšetření se jí zastavilo srdce a i přes opakovanou resuscitaci žena zemřela. Tehdy ještě zdravotníci netušili, že jde o první případ ze série otrav v regionu - smrtelnou hladinu metanolu v krvi a v plazmě prokázaly až následné testy.

Pro internistu případy otrav, které se vyznačovaly zpočátku lehkou opilostí, následným několikahodinovým intervalem bez příznaků a poté vrcholily v podobě zvracení, poruch vědomí či zraku, znamenalo náročnou práci s nejistým výsledkem. Před deseti lety totiž neměli k dispozici protilátky. "Byli jsme odkázáni na to, že se to léčilo alkoholem, který s metanolem soutěží o metabolizaci. Poté nastoupila dialýza, která je schopna to zeliminovat," doplnil lékař. Míní, že s odstupem času a na základě zkušeností by byla bilance kauzy nyní zřejmě příznivější. "Jsou s tím již zkušenosti. Ta šance by byla větší, ale doufejme, že nás to už nikdy nepotká," podotkl tehdejší primář.

Pacienti v nejtěžší fázi otrav končili v přerovské nemocnici na ARO, na interně se lékaři snažili, aby vyvázli s co nejmenšími následky. Přesto i zde byli postiženi ztrátou zraku. "Metabolity metanolu poškozují sítnicový nerv, proto dochází ke ztrátě zraku. Záviselo na tom, jak časně se to zjistí a jaká tam byla dávka. Pokud se to zjistí včas a odstraní se to dialýzou nebo nyní protilátkou, která je již v republice k dispozici, je šance větší. Pokud se otrava rozjede do těžkého stupně, může být ztráta zraku trvalá," doplnil Václav Kopal.

Bilance metanolové aféry na Přerovsku byla nakonec tragická - měla čtyři oběti. Kromě ženy z Prosenic zemřel ve zdejší nemocnici 11. září 2012 pětačtyřicetiletý muž z Napajedel, který žil na ubytovně v Oseku nad Bečvou; jednadvacetiletá dívka byla na této ubytovně nalezena již mrtvá. Ve středu 12. září podlehl otravě v nemocnici třiasedmdesátiletý muž z Brodku u Přerova. Riziko bylo tehdy velké, Přerovany varovali před otravou alkoholem strážníci s megafony. A i s odstupem deseti let jsou tyto vzpomínky pro řadu lidí stále živé. "Z neověřeného zdroje bych se ani dnes nenapil, to jednoznačně," dodal lékař.