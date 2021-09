Na ostrově La Palma je kvůli lávě po erupci sopky uzavřena část pobřeží

Madrid - Španělská vláda i vláda regionu Kanárské ostrovy dnes vyzvaly kvůli nedělní erupci sopky na ostrově La Palma obyvatele i turisty, aby se nepřibližovali k sopce Cumbre Vieja ani k místům proudů lávy, protože situace je podle nich stále velmi nebezpečná. Láva se nyní pohybuje pomaleji, a to rychlostí asi 120 metrů za hodinu směrem k západnímu pobřeží. Pokud se střetne s mořskou vodou, mohou se také do ovzduší uvolnit toxické plyny. Část pobřeží je proto uzavřená, informoval deník El País.

Dnes odpoledne se láva dostala už do obce Todoque, která je vzdálená asi dva kilometry od pobřeží. Jejích asi 1200 obyvatel už bylo evakuováno, celkem na ostrově evakuovali kvůli erupci na 6000 lidí. Několik proudů žhavé lávy zničilo už přes 180 domů a zaplavilo asi sto hektarů.

Španělská vláda i vedení regionu dnes vyzvaly lidi přítomné na ostrově, aby se nepřibližovali postiženým místům ve snaze su přírodní katastrofu vyfotit. Jednak tím blokují silnice pro průjezd záchranných složek, ale také ohrožují vlastní zdraví. Situace je podle vládních expertů stále velmi vážná, což podle nich dokládá i nová puklina, z níž v noci na dnešek začal vytékat další proud lávy.

V oblasti sopky seismologové i dnes zaznamenali několik dalších otřesů, což zvyšuje riziko vzniku dalších puklin, z nichž vyvře magma. Proudy natavené horniny místy vysoké až šest metrů se ze svahů valí do údolí a spálí vše, co jim stojí v cestě. Podle původních předpovědí se měly k mořskému pobřeží na jihozápadě ostrova dostat už v pondělí večer. "Sopka má teď nižší aktivitu, uvolňuje menší množství magmatu. Její činnost zpomaluje. Proud lávy je nyní v oblasti Todoque, což je na půl cesty k moři," řekl v pondělí večer Miguel Ángel Morcuende z krizového týmu.

Kvůli erupci je pobřeží uzavřeno mezi obcemi Puerto Naos na jihu ostrova až k městečku Tazacorte, bezpečnostní složky do uzavřených oblastí nikoho nepouštějí.

Když láva o teplotě kolem 1000 stupňů Celsia vteče do moře, které má nyní kolem 20 stupňů, vznikne obrovské množství vodní páry a také dalších toxických plynů, které mohou podráždit kůži, oči i dýchací ústrojí. Kromě toho hrozí i pády útesů a sesuvy půdy, riziko cunami ale nehrozí, uvedla dnes televize RTVE.

Ostrov La Palma, kde žije zhruba 85.000 lidí, zažívá nyní erupci vulkánu poprvé po půl století. V roce 1971 sopka Teneguía v témže masivu chrlila lávu od 26. října do 18. listopadu. Zemřel při tom jeden turista, který se nadýchal toxických par poté, co překročil bezpečnostní zábrany. Láva tehdy nezasáhla obydlené oblasti a vytekla do moře, díky čemuž se pak zvětšilo území ostrova asi o dva kilometry čtvereční, uvedl deník El País.

Kvůli nynější erupci dorazil už v noci z neděle na pondělí na ostrov La Palma i španělský premiér Pedro Sánchez, který proto odložil odlet na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Doprovázel ho ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska, který na ostrově zůstává. Premiér se na La Palmu vrátí opět ve čtvrtek, kdy tam má dorazit i španělský král Felipe VI.