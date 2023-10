Na ostravském letišti v Mošnově se otevřel terminál pro odbavování nákladu

Mošnov (Novojičínsko) - Společnost Letiště Ostrava otevřela na letišti v Mošnově na Novojičínsku terminál pro odbavování leteckého nákladu nazvaný Cargo 2. Jeho stavba stála 139 milionů korun, zhotovitelem byla ostravská společnost HSF System. Letiště díky terminálu zvýší kapacitu a zkvalitní odbavování nákladu. Novinářům to řekl generální ředitel letiště Jaromír Radkovský.

Fotogalerie

Nová hala je napojena přímo na odbavovací plochu, má nájezd a výjezd pro kamiony. Ředitel řekl, že na tuto budovu letiště čekalo mnoho let. "Do dneška jsme měli jenom cargo stany, nedělali jsme cargo nijak jinak než v dočasném vybavení," řekl Radkovský.

Terminál podle něj přináší dvě velké výhody. "Jedna z těch věcí je, že zdvojnásobíme kapacitu, protože hala má 4500 metrů čtverečních. My jsme měli dneska kapacitu jenom 2000 metrů. Druhá věc je, že technologie odbavování zrychlí zhruba na dvojnásobek současného množství carga," řekl Radkovský.

Uvedl, že letiště za letošní rok odbaví 16.000 tun nákladu, což je o 500 tun více než loni. "My doufáme, že ta čísla už jenom porostou, protože potenciál tady je na dvojnásobek," řekl ředitel. Na plnou kapacitu 36.000 tun by se chtěl dostat během tří čtyř let. Letiště to ale nebude dělat samo, část haly chce pronajmout partnerům.

V současnosti tvoří cargo 20 procent tržeb letiště. "Mým cílem je dostat se zhruba na 40 procent. Ale už teď těch 20 procent nám umožnilo, aby za loňský rok poprvé po mnoha, mnoha letech letiště bylo v zisku. I letos plánujeme zisk a doufám, že už zisk vždycky na letišti bude," řekl Radkovský. Loňský zisk činil 4,99 milionu korun a výnosy 332,4 milionu korun.

Výstavbu terminálu platilo letiště částečně z úvěru a z vlastních zdrojů, zhruba 90 miliony korun mu přispěl Moravskoslezský kraj, kterému letiště patří. Hejtmanův náměstek pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania (ANO) řekl, že aktuálně se v Mošnově buduje se další letištní stojánka, která by měla navazovat na další cargo haly, jež budou stavět soukromí investoři. Letiště ale v příštích letech čeká hlavně obří investice do přistávací dráhy.

Kania řekl, že celkové náklady na rekonstrukci dráhy včetně všech pojezdových drah a stojánek, jejichž povrchy už nevyhovují, se odhadují na 4,5 miliardy korun. "Čekáme na stavební povolení a rádi bychom v příštím roce začali výběrové řízení na zhotovitele. Samozřejmě, že je otázka finanční, ale máme několik variant, takže se do toho určitě budeme muset pustit i bez nějakých dotačních titulů. Ale hledáme samozřejmě vhodné dotační tituly, aby se celá přistávací dráha a pojezdové dráhy opravily komplexně," řekl Kania.

Z letiště létají pravidelné nákladní spoje do Německa a Asie. Co se týče osobní přepravy, kromě pravidelných linek do Londýna a Varšavy nabízí ostravské letiště sezonní lety do letních destinací v Řecku, Egyptě, Bulharsku, Tunisku, Turecku a Španělsku. Loni letiště odbavilo 286.393 cestujících, o 148.835 více než předloni.

Za letošní rok by podle odhadů mělo být odbavených cestujících okolo 320.000. "Pasažérská doprava letos už splnila naše očekávání, máme zhruba o 20 procent víc cestujících, než bylo v loňském roce. Příští rok očekáváme, že se může stát úplně zlom na Letišti Ostrava. Vypadá to tak, že v optimistické verzi bychom měli mít 26 destinací a očekáváme až 400.000 přepravených cestujících," řekl Radkovský.