Praha - Ve fotbalové Tipsport lize bude stejně jako vloni nasazen videorozhodčí. Nová technologie bude asistovat v osmi zápasech základních skupin a vždy to bude na stadionu v Praze-Horních Počernicích. Tradiční zimní turnaj letos poprvé vyvrcholí na Maltě, kde se představí vítěz základní části, obhájce trofeje druholigové Brno, Mladá Boleslav a Slovan Bratislava.

Vloni video premiérově asistovalo u sedmi zápasů Tipsport ligy a letos v 22. ročníku ještě jeden přibyl. "Byli jsme požádáni od FAČR, jestli by turnaj opět mohl posloužit při práci a školení videorozhodčích, takže jsme s tím samozřejmě souhlasili. Bereme to jako prestiž. Videorozhodčí bude použit hned osmkrát a výhradně z hracího místa Xaverov v Horních Počernicích," řekl na tiskové konferenci ředitel turnaje Aleš Kolář.

V Horních Počernicích se budou hrát dvě ze čtyř čtyřčlenných skupin A a B. V "áčku" se představí Příbram, Hradec Králové, Vlašim a Ústí nad Labem, v "béčku" pak Jablonec, Pardubice, Chrudim a Varnsdorf. Ve skupině C v Brně-Líšni budou hrát domácí Brno, Táborsko, Znojmo a Nitra a v Orlové ve skupině D Ostrava, Prostějov, Poprad a Prešov.

Výsledky se vedle jednotlivých skupin budou sčítat i do velké tabulky všech 16 týmů a vítěz bude mít právo startovat na Maltě. Ostrava a Jablonec už s předstihem oznámily, že se čtyřčlenného finálového turnaje nezúčastní, největším adeptem na postup je tak zbylý ligový tým Příbram. Následují Nitra a Hradec Králové.

"Jestli jsme favorit nebo ne, není tak podstatné. V té skupině se to trochu smazává, protože každé mužstvo trénuje jinak. Výsledky nejsou úplně podstatné. Když jsem ještě trénoval v Hradci, tak jsme to vyhráli a spadli jsme, vloni Zbrojovka to samé," řekl asistent příbramského trenéra Bohuslav Pilný. "Samozřejmě motivace je ale veliká, soustředěním na Maltě i tím videem a dalším to získává velkou prestiž," dodal.

Základní fáze se odehraje od 5. do 16. ledna, maltský turnaj na národním stadionu pro 17 tisíc diváků následuje od 19. do 21. ledna. Pro účastníky bude připraveno na ostrově týdenní soustředění, vedle turnaje je čeká i přípravný zápas s vybraným týmem maltské ligy.

Na odměny Tipsport vyhradil historicky nejvyšší částku 800 tisíc korun, vítěz získá 160 tisíc. Celkem 17 zápasů bude v přímých přenosech na Tipsport TV, deset utkání včetně čtyř na Maltě odvysílá Nova Sport.