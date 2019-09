Na Orlickoústecku se ztratil školák, rodina o něm od rána neví

Ústí nad Orlicí - Policie dnes vyhlásila pátrání po Jakubovi Kadavovi z okresu Ústí nad Orlicí. Za několik dnů mu bude 13 let. Chlapec vypadá na deset až 13 let, měří přibližně 145 centimetrů. ČTK to řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Chlapce svědci naposledy viděli, jak nastupuje v Sopotnici v 7:00 do autobusu, který jel do Ústí nad Orlicí. Tam zřejmě nedojel. Rodina od něj od rána nemá zprávy.

Chlapec má krátké hnědé rovné vlasy. Měl na sobě modré rifle, černé triko s nápisem Lumen, světle modrou lehkou bundu s kapucí, sandály a ponožky. Na zádech měl červenočerný batoh značky Corazon.

Policie prohledává veřejná místa v Ústí Orlicí a místa, ke kterým má pohřešovaný chlapec vztah, prověřuje zdravotnická zařízení. "Zatím s negativním výsledkem," dodala Vilímková. Policie prosí lidi, kteří chlapce viděli, aby se ozvali na linku 158.