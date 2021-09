Na opravy dálnic a silnic půjde v příštích 10 letech až 160 miliard Kč

Praha - Na opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy v Česku by v příštích deseti letech mělo jít až 160 miliard korun. Při odborné diskusi to dnes řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Plánovány jsou například kontinuální opravy dálnic D5 a D8. ŘSD chce zároveň více investovat do své techniky. Devítiletá rekonstrukce dálnice D1 stála 24 miliard korun, oproti plánům o dvě miliardy méně.

"Vedle výstavby nových komunikací nesmíme zanedbávat ani jejich údržbu, kde jsme ještě nedávno měli obrovský dluh. To se rychle mění. Díky zásadním investicím do údržby a rekonstrukcí se kvalita stávající dálniční a silniční sítě výrazně zlepšila," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podotkl, že stát chce v tomto trendu pokračovat.

Podle Mátla půjdou investice do oprav především do údržby dálnic, například na D5 nebo D8. Zhruba dvě pětiny peněz určených na opravy a údržbu jde na dálnice, zbylá část na silnice první třídy. Velká část peněz určených na opravy by měla jít z evropských fondů.

ŘSD zároveň chce navyšovat investice do svého technického vozového parku. "V posledních letech se výrazně zlepšila akceschopnost naší mechanizace v údržbě komunikací v zimních měsících. Tu bychom chtěli i do budoucna udržet, ba naopak stále zlepšovat," poznamenal Mátl. Podle něj jde o jednu z priorit státní organizace.

Opravy jsou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Jeho výdaje v příštím roce meziročně vzrostou o tři miliardy 130,5 miliardy korun. Zároveň je to o 10,5 miliardy korun více, než bylo původně plánováno. ŘSD by podle současných plánů mělo hospodařit s více než 60 miliardami korun.

V Česku se nyní jezdí po více než 1300 kilometrech dálnic. Další desítky kilometrů mají přibýt letos.

Devítiletá rekonstrukce dálnice D1 stála 24 miliard korun. Oproti původně předpokládaným nákladům je to zhruba o dvě miliardy méně, řekl dnes při bilancování projektu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Dokončení projektu bylo původně plánováno na rok 2018, termín se však dvakrát posouval. Rekonstrukce by měla skončit zhruba za tři týdny.

"Nejenže se dařilo velmi efektivně organizovat výběrová řízení na zhotovitele, ale i velmi pečlivě se hlídalo potenciální navyšování nákladů v průběhu realizace jednotlivých úseků," podotkl Mátl na dnešní odborné diskusi pořádané Středoevropským institutem pro rozvoj dopravy a Hospodářskou komorou ČR. V minulém týdnu však silničáři oznámili, že kvůli špatnému betonu bude muset být znovu opraven úsek mezi 65. a 66. kilometrem ve směru na Prahu. Oprava potrvá od 17. září asi dva týdny.

Kompletní rekonstrukce D1 se proti původním předpokladům prodlužovala. O rekonstrukci dálnice bylo rozhodnuto v roce 2011, stavba začala o dva roky později a původně měla skončit v roce 2018. Termín dokončení však byl nakonec dvakrát posunut. Podle Mátla byly problémy například s některými technickými problémy, při jednáních s obcemi nebo některými vlastníky okolních pozemků a další.

Stát je kvůli prodlužování rekonstrukce dlouhodobě terčem kritiky. Části veřejnosti navíc vadí to, že se dálnice po celé délce nerozšířila na tříproudovou pro každý směr. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) k tomu řekl, že šlo naopak o dobré rozhodnutí jeho předchůdců, protože rozšířením by se celá rekonstrukce kvůli výkupům pozemků a další přípravy dále neúměrně prodlužovala. Zároveň podle něj bylo správné rozhodnutí zintenzivnění oprav na více úsecích naráz, což projekt naopak urychlilo.

ŘSD kvůli rekonstrukci D1 vypsalo celkem 21 zakázek, kvůli třem z nich nyní vede soudní spory. Největší problémy vznikly na úseku 12 u Humpolce. ŘSD na konci roku 2018 odstoupilo od smlouvy s původními zhotoviteli oprav 14kilometrového úseku se stavebním sdružením v čele s firmou Geosan. Podle úřadu stavební firmy neplnily pokyny a stavba nabrala výrazné zpoždění. ŘSD opravy úseku následně znovu soutěžilo, rekonstrukci pak dokončila společnost Skanska.

Dálnice D1 je nejen nejstarší a nejdelší českou dálnicí, ale v některých úsecích i nejvytíženější a nejnebezpečnější a nyní také vinou častých oprav a mnohaleté modernizace i nejpomalejší. Zrekonstruována byla část dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna.