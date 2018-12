Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Na opravované D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru by dnes měly začít práce na rozšíření dálnice pro provoz. Podle úterního vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by pracovní čety měly nastoupit okolo 07:00. Řidiči musejí počítat s omezením v obou směrech, kvůli posunování středových svodidel bude provoz na dálnici postupně stahovaný do jednoho jízdního pruhu.

Opravy na D1 neskončily před zimou tak, jak měly, a auta tímto úsekem pořád v obou směrech projíždějí dvěma zúženými pruhy. Pokud práce na rozšíření pruhů neskončí ve čtvrtek, budou s ohledem na očekávaný vyšší provoz před svátky od pátku přerušeny, uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Technika by se pak podle něj na D1 měla vrátit 27. prosince. Po odchodu původního stavebního sdružení bude práce pro ŘSD zajišťovat jiná firma.

Opravy dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem dělalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Doprava na této části D1 minulý týden kolabovala kvůli hustému sněžení. ŘSD v pondělí informovalo o tom, že kvůli zpoždění prací ukončí se stavebními firmami smlouvu a vybere jiného dodavatele. Společnost Geosan v tiskovém prohlášení v úterý uvedla, že sdružení od smlouvy odstoupí a práce na D1 ukončí.