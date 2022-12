Na opravený úsek mezi Brnem a Blanskem se vrátí vlaky

Blansko - Na zrekonstruovaný úsek mezi Brnem a Blanskem se v neděli po roční výluce vrátí první vlaky, cestující v tomto úseku dosud museli jezdit autobusy. Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody úplná výluka zkrátila dobu prací téměř o třetinu. Opravy stály zhruba 7,2 miliardy korun. Trať se přitom po velké modernizaci otevírala v roce 1999.

"Tento počin je významný v mnoha faktorech, důležité bylo, že jsme se dohodli tady v regionu a na rok zastavili provoz, protože ty výlukové práce se zkrátily téměř na třetinu. Jinak by šlo téměř o tři roky výluky," uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Trať je součástí prvního tranzitního koridoru, šlo o rekonstruovaných 20 kilometrů, přestavěná je ale třeba i stanice v Adamově. Zmodernizovaný úsek si dnes na prezentační jízdě prohlédl premiér Petr Fiala či ministr dopravy Martin Kupka (oba ODS). "Trať má velký význam pro jižní Moravu, je to vytížená trať a jsme rádi, že jsme se po roce dočkali slavnostního otevření. Je to výrazný posun k tomu, abychom dopravu u nás zrychlovali a zkvalitňovali,“ uvedl Fiala. Snahou je podle něj celkově zkvalitňovat železniční síť a napojovat ji na evropské rychlotratě. Uvedl, že ze státního rozpočtu příští rok půjde na investice do dopravy o 30 milionů korun více, a to 150 miliard.

Slavnostnímu přestřižení pásky v Adamově přihlížely desítky lidí. Práce na trati jsou nejvíce vidět zřejmě právě tam, v Adamově je přestavěná místní stanice i nedaleká zastávka. Stanice má nyní dvě ostrovní nástupiště a bezbariérový přístup. Opravou prošly i odbavovací prostory pro cestující. Moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem mají i cestující na zastávkách v Bílovicích nad Svitavou a Babicích nad Svitavou. Opravou prošly také všechny tunely a řada mostů.

Roční úplná výluka páteřní železniční tratě mezi Brnem a Blanskem skončí v neděli, kdy se na ni vrací většina vlaků. Dosud cestující museli v tomto úseku jezdit autobusy výrazně delší dobu a často zůstávali stát v kolonách aut na silnici z Brna do Lipůvky. Ještě půl roku se na úsek nevrátí dálkové mezinárodní vlaky.

Trať se po velké modernizaci otevírala v roce 1999, její stav byl ale natolik špatný, že se Správa železnic rozhodla na rok zcela vyloučit provoz. Na stavu tratě se podepsalo to, že je vedená v obloucích v hluboce zaříznutém údolí Svitavy. Díky opravě trati bude možné zvýšit traťovou rychlost o pět až deset kilometrů za hodinu, doba průjezdu ale zůstane zhruba stejná. Zatím se na trať nevrátí mezinárodní dálkové vlaky, a to kvůli tomu, že se ještě pracuje na modernizaci koridorového úseku mezi Chocní a Ústím nad Orlicí a kapacita trati není dostatečná. Do té doby budou tyto vlaky jezdit trasou přes Havlíčkův Brod, kterou jedou o půl hodiny déle.