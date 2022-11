Na opatření k úspoře energií v chudších domácnostech půjde 1,5 mld. Kč

Praha - V programu Nová zelená úsporám Light, který má podpořit jednoduchá opatření pro snížení energií v nízkopříjmových domácnostech, bude v první fázi k dispozici 1,5 miliardy korun. Příjem žádostí začne 9. ledna 2023. Zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) to řekli na tiskové konferenci v Praze. Jeden žadatel může v programu získat dotaci nejvýše 150.000 korun, například na zateplení části fasády nebo výměnu oken u rodinných domů a trvale obydlených rekreačních objektů.

NZÚ Light je součástí programu Nová zelená úsporám (NZÚ), na který má během několika dalších let putovat 54 miliard korun z Modernizačního fondu, tedy z výnosů dražeb emisních povolenek.

Podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by úvodní fáze měla pomoci zhruba 10.000 domácnostem. V případě vyššího zájmu podle něj ministerstvo částku na program navýší.

Jurečka řekl, že nárok na dotaci budou mít domácnosti obývané starobními důchodci, invalidními důchodci třetího stupně a lidé, kteří od letošního 12. září do data podání žádosti o dotaci pobírali příspěvek na bydlení - nemusí to však být po celé období. Žadatelé musí také vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost, kde budou úpravy provedeny, a mít tam před 12. zářím 2022 trvalé bydliště. Jurečka připomněl, že dotace má pomoci třeba se zateplením fasády, stropu, střechy či podlahy nebo výměnou oken a dveří. "Tato opatření (...) mají potenciál uspořit mezi 20 až 40 procenty energie domácnosti, v některých případech to může být o něco více," řekl Jurečka.

V programu NZÚ Light budou moci lidé získat zálohu na provedení úsporných úprav, což je rozdíl oproti klasické NZÚ, kde je dotace vyplácena až po realizaci opatření. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman dnes uvedl, že lhůta pro provedení zateplení či pořízení oken bude 12 měsíců, v odůvodněných případech se může prodloužit.

MŽP už dříve sdělilo, že žádosti o dotaci z NZÚ Light budou jednodušší než u NZÚ, vedle nižší finanční zátěže ubude administrativy. Valdman dnes uvedl, že nebude potřeba energetický posudek ani projekt, ale jen jednoduchý odborný posudek o opatřeních potvrzený pověřeným členem místní akční skupiny (MAS) nebo pracovníky energetických konzultačních a informačních středisek. Zájemci si také budou moci zajistit opatření svépomocí a dotaci lze vyplatit i zpětně, pokud žadatelé doloží, že úpravy provedli po letošním 12. září. Podle Valdmana je možné podat pouze jednu žádost na jednu nemovitost a paušální částka umožňuje kombinaci různých úprav. O dotaci se bude žádat elektronicky.

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž také zmínil, že příští rok se uskuteční další etapa kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Proto je na místě, aby lidé nakombinovali opatření financovaná z NZÚ Light s výměnou starého kotle za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo podpořenou dotací, dodal.

S informovaností o programu má podle MŽP pomoci síť, do níž budou po Česku zapojeni zástupci místních akčních skupin, úřadů práce, starostové či zástupci sociálních služeb. Členové sítě by mohli lidem také pomoci se samotným podáním žádosti, realizací úprav, dokumentací opatření ale třeba i poradit ohledně dalších úspor energií. Pilotní projekt rozšířeného poradenství už podle MŽP běží na Opavsku.