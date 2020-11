Na on-line demonstraci Milionu chvilek promluví zástupci opozice

Praha - Na pondělní on-line demonstraci spolku Milion chvilek, která má upozornit na kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO), promluví i zástupci opozice. Na tiskové konferenci to oznámili zástupci spolku. Program spolku bude živě přenášen z pražského Lucerna Music Baru na facebooku a youtube, lidé budou "demonstrovat" z domova. Vysílání bude prokládáno výstupy hostů, do programu se budou moci zapojit i diváci, kteří budou psát komentáře přímo pod streamovaným videem nebo posílat vzkazy přes sms bránu.

"Před rokem jsme vyzvali prodemokratické strany, aby přišly s plánem jak ve volbách do Poslanecké sněmovny skutečně výrazně uspět. Uspět tak, aby došlo ke změně. Tyto plány se rýsují, a proto do programu zveme představitele opozičních prodemokratických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, aby o nich promluvili," řekl předseda spolku Benjamin Roll. Účast podle něj potvrdili například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, senátorka za ODS Miroslava Němcová a senátor Tomáš Czernin z TOP 09.

Pondělní demonstrace bude podle organizátorů rozdělena do tří tematických bloků. V prvním spolek okomentuje současné problémy, které českou společnost trápí. Vystoupí v něm například ekonom Daniel Münich. V druhé části bude připomenuto výročí sametové revoluce, v posledním bloku pak řečníci shrnou, co může česká společnost udělat pro to, aby překonala politickou krizi. V této části vystoupí právě i zástupci opozičních stran.

"Demonstrace bude on-line. Všichni víme, v jakém žijeme světě. My dlouhodobě vyzýváme k maximální obezřetnosti v tomto ohledu a nehodláme to měnit ani teď. Samozřejmě považujeme shromažďovací právo za nedotknutelné, ale situace je, jaká je a my chceme umožnit co nejvíce lidem, aby se mohli účastnit," řekl místopředseda spolku Jiří-Jakub Zévl. Demonstrace podle něj není o tom shromáždit co nejvíce lidí na jednom místě, ale o tom, jaký postoj chtějí lidé vyjádřit.

Na demonstraci spolek spuštěním odpočtu do sněmovních voleb zahájí "rok změny". V následujících měsících před volbami chystá řadu mobilizačních akcí a projektů, jejichž cílem je podpořit úspěch opozičních sil.

"Premiér opět ukázal, že popularita a volební průzkumy jsou důležitější než lidské životy, sociální i ekonomické dopady. Pokračoval i v nedobré komunikaci, kterou vláda ukázala již na jaře a která teď měla mnohem závažnější důsledky," upozornil Roll na postup vlády při epidemii koronaviru.

Dodal, že stále trvá problém možného Babišova střetu zájmů, kritizoval i nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jehož pasáž o svěřenských fondech by mohla podle části opozice nahrávat Babišovi. Spornou pasáž zákona poslanci možná změní. Server iROZHLAS.cz dnes informoval o tom, že podle rozboru Evropské komise trvá Brusel na tom, že Babiš stále ovládá holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Česko podle komise situaci příliš neřeší.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.

ana ROT