Na Olympijském festivalu u jezera Most si lidé budou moci zkusit na 40 sportů

Tisková konference k Olympijskému festivalu 2024, který se bude konat u rekultivačního jezera Most v době olympijských her v Paříži, 9. května 2023, Most. Na lodi je zprava Miroslava Topinková Knapková, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO), primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST) a místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Na Olympijském festivalu u jezera Most si lidé budou moci vyzkoušet na 40 sportů, společně fandit či vítat úspěšné olympioniky. Začne zároveň s olympiádou v Paříži v létě 2024. Kolem vodní plochy vznikne široké zázemí včetně objektů, z nichž některé zůstanou i po skončení světové sportovní události. Mostecká radnice a Ústecký kraj akci vnímají jako možnost prezentovat region a změnit jeho vnímání v očích veřejnosti.

Český olympijský výbor (ČOV) garantoval městu exkluzivitu, tedy že bude jediné, kde v době letní olympiády v Paříži takový festival bude. "Očekáváme, že lidé z celé republiky zjistí, že město Most a celý Ústecký kraj jsou pěkným místem k žití a máme se čím pochlubit," řekl senátor a radní Mostu Jan Paparega (ProMOST). Podle hejtmana Jana Schíllera (ANO) je akce velkou příležitostí, jak se zviditelnit. To potvrdil místopředseda ČOV Libor Varhaník. "Možná někdo ani neví, že je nějaké jezero Most, ale jsem přesvědčen, že po olympiádě o něm bude vědět každý," řekl.

Spoty z festivalu uvidí lidé z celého světa. Obdobný olympijský festival, který před lety vymyslel právě Český olympijský výbor, se bude konat i v dalších zemích. Nápad vznikl po hrách v Londýně, kde podle Varhaníka proudila energie mezi fanoušky a sportovci. Obdobnou atmosféru pak měly i festivaly, na kterých se lidé mohou osobně potkat se sportovci. "Národ potřebuje nějaké hrdiny, s nimiž by se mohl identifikovat," podotkl Varhaník. "Chceme také ukázat veřejnosti pestrou škálu sportů, které by si mohla vyzkoušet. Hodně nám záleží na to, aby se pravidelná sportovní aktivita stala součástí života občanů," uvedl.

Právě možnost zkusit si i méně obvyklé sporty je to, co lidi k návštěvě festivalů v minulosti vedlo. Prostor kolem jezera Most je velký, proto Varhaník věří, že prezentovat se tentokrát bude rekordní počet sportovních svazů. Rozpočet akce se nyní tvoří, ten pracovní byl podle Varhaníka 70 milionů korun. Ústecký kraj už schválil dotaci 18 milionů korun, město dá z rozpočtu 12 milionů korun. Velkou měrou přispívají na festivaly partneři ČOV a jednotlivé svazy.

Výhodou akce je, že není žádný časový posun mezi Paříží a Českou republikou. Organizátoři proto věří, že fandit přijede k jezeru Most každý milovník sportu. Festival potrvá 17 dní, a to od 26. července do 11. srpna 2024. V areálu jezera, které vzniklo zatopením jámy po těžbě uhlí, kvůli tomu vzniknou nová sportoviště, z nichž některá budou pouze dočasná, další zůstanou natrvalo. Fungovat zde bude také olympijský dům a zóna pro fanoušky, kde budou sledovat přímé přenosy ze zahájení a ukončení her i jednotlivé závody. Areál bude otevřený denně od 09:00 do 19:00, v pátek a sobotu do 21:00.