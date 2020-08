Na ohlášenou taneční party na Lounsku se sjely stovky lidí

Kryry (Lounsko) - Na ohlášenou taneční party se do Kryr na Lounsku sjely stovky lidí. Akce na soukromém pozemku začala už v pátek, zatím se na ni podle odhadu policie sjelo kolem 600 lidí. Přijíždějí a zase odjíždějí, na místě je aktuálně kolem 250 automobilů, žádné vážné problémy hlášené nejsou, řekla ČTK severočeská policejní mluvčí Jana Slámová.

Party se koná u lomu ve směru na Valov. "Lidi jsou dost naštvaní, ale co můžeme dělat. Ohlášené to bylo jako oslava narozenin na soukromém pozemku, ale co víme, tak tam vybírají velké vstupné, jsem zvědavý, zda zaplatí poplatek ze vstupu," řekl ČTK starosta Kryr Miroslav Brda (STAN). Obyvatele města obtěžuje hlavně hluk taneční hudby, a starosta se obává také nepořádku. "Jsem zvědavý, jestli to po sobě uklidí," dodal starosta.

Podle Slámové zatím účastníci party respektují pokyny policie a nezabírají pozemky, které nemají v pronájmu. "Řešili jsme zhruba deset přestupků, nejvíce neoprávněné přechovávání návykové látky v malém množství pro vlastní potřebu, a přijali jsme sedm stížností na rušení nočního klidu a na chování účastníků," dodala policejní mluvčí.