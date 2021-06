Na OH pojedou silniční cyklisté Štybar, Schlegel, Kukrle a Neumanová

Praha - V nominaci silničních cyklistů pro závody na olympijských hrách v Tokiu jsou Zdeněk Štybar, Michal Schlegel a aktuální domácí šampioni ze závodu s hromadným startem Michael Kukrle a Tereza Neumanová. Složení výběru reprezentačního trenéra Tomáše Konečného dnes schválila Silniční komise Českého svazu cyklistiky.

Největší prostor v Japonsku dostane Kukrle z týmu Elkov-Kasper. Poté, co se vzdal místa ve výpravě Josef Černý, jenž si původně zajistil letenku triumfem ve čtvrteční časovce na společném mistrovství republiky ve slovenských Bánovcích nad Bebravou, nahradí ho Kukrle v souboji s chronometrem. Vedle toho se představí se Štybarem (Deceuninck-Quick Step) i Schlegelem (Elkov-Kasper) v silničním závodě.

"Michael Kukrle pojede na olympiádě silniční závod i časovku. Nominaci si zaslouží. Doma vede Český pohár, vyhrál dva jeho letošní závody. Před mistrákem jel dobře závod Kolem Horního Rakouska. Typem je to takový klasikář, jemuž by mohla olympijská trať sednout. Celá komise se jednoznačně shodla, že Michael je správnou volbou," uvedl předseda silniční komise Luděk Telecký.

"Nějaké drobné náznaky, že by to mohlo takhle dopadnout, byly, ale jinak to beru jako velmi příjemné překvapení. A jako výsledek toho, že se daří nejen mně, ale že jde o výsledek práce celého týmu. Zatím určitě vrchol kariéry," prohlásil Kukrle.

Černý ze sestavy vypadl poté, co sám požádal trenéra Konečného, aby jeho místo přepustil někomu jinému. "Deceuninck-Quick Step s ním počítá na Vueltu. Před ní by měl absolvovat delší vysokohorské soustředění a olympiáda mu bohužel úplně nezapadá do programu. Bavili jsme se o tom spolu na Slovensku, oznámil mi to jako prvnímu a po dohodě s ostatními členy komise jsme to akceptovali," vysvětlil Konečný.

V Tokiu se nepředstaví vedle Černého ani další přední profesionálové Roman Kreuziger nebo Petr Vakoč. Kapitánem bude Štybar, jemuž by měl sedět profil trati. Tým pro silniční olympijský závod bude podle Konečného dobře vyvážený.

"Zdeněk má z našich kluků nejvíc zkušeností s takovými závody. Museli jsme brát v úvahu náročnost olympijského závodu. V sestavě máme jednoho vrchaře a dva klasikáře, kteří nemají problém v kopcích. Sice to bude nesmírně těžký závod, ale určitě nejsme bez šancí. I ty největší velmoci budou moci postavit maximálně pět závodníků a v takovém počtu není nikdo schopen tvořit závod dlouhý 230 kilometrů," odtušil Konečný.

Právě bývalý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Štybar byl pro všechny zainteresované jasnou volbou. "Je to velice zkušený závodník, letos získal z našich kluků nejvíc UCI bodů. Na olympiádu se dlouhodobě chystá, bere ji jako jeden z velkých vrcholů sezony. Umí jezdit těžké jednorázovky. Schlegel je především skvělý vrchař, což před mistrovstvím republiky prokazoval na závodech Kolem Malopolska a Kolem Horního Rakouska. Dařilo se mu i na dalších závodech v zahraniční," připomněl Telecký.

Neumanová (Burgos Alimenta Women Cycling Sport) měla místo potvrzené již od soboty, když na republikovém šampionátu předčila Nikolu Noskovou, která sice vyjela účastnické místo, ale v přímé konfrontaci skončila těsně třetí. Předem bylo stanoveno, že pokud titul získá jedna z těchto dvou závodnic, pojede na OH.