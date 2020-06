Na Odložilově memoriálu budou i zahraniční atleti

Praha - Memoriál Josefa Odložila bude mít navzdory přetrvávajícím omezením kvůli koronaviru i mezinárodní účast. Na Julisku se chystá například elitní slovenský sprinter Ján Volko, halový mistr Evropy na 60 metrů z loňského roku. O startu dalších atletů se ještě jedná, řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel mítinku Miroslav Ševčík. Ozdobou akce zařazené do bronzové kategorie World Athletics Tour by měl být tradičně hod oštěpem. Ženská soutěž nově ponese jméno zesnulé olympijské šampionky z Helsinek Dany Zátopkové.

"Budou to mezinárodní závody nejen díky Slovákům. Měli by se tu objevit Maďaři a Poláci," řekl Ševčík. Podmínky pro cestování se rychle mění. Od dnešní půlnoci se úplně uvolnily hranice mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem. Složitější je to v případě Poláků a Maďarů, ale i ti by mohli do Prahy přijet. "Vyjednávali o možnosti získat povolení k jednorázovému vycestování," uvedl Ševčík.

Koncem února měl startovní listiny obsazené, ale pandemie koronaviru jeho plány rozmetala. Se šéfem Dukly Jaroslavem Priščákem se rozhodli závod uspořádat už v době, kdy se na 8. června plánovalo povolení akcí pro maximálně 50 lidí. Nakonec bude kvóta od pondělí desetinásobná. "Ještě teď se mi ozývají manažeři, že možná pošlou nějaké závodníky. Problém je, že nefunguje letecká doprava," dodal Ševčík.

Vzhledem k omezením nebudou na tribunách diváci, ale od 20 hodin je naplánovaný televizní přenos. Hodinu před ním začne soutěž oštěpařek, která bude nově Memoriálem Dany Zátopkové. "Dana Zátopková na náš mítink chodila pravidelně, dokud mohla. Seděla tady na té tribunce nad dálkou," vzpomínal Ševčík. Ve startovní listině je vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková i finalistka loňského světového šampionátu Irena Gillarová. Účast světové rekordmanky Barbory Špotákové je kvůli bolavé achilovce nejistá.

Ženy pak v oštěpařském sektoru vystřídají muži v čele s vicemistrem světa z roku 2017 Jakubem Vadlejchem. "Odložil je pro mě srdcová záležitost. Je to na stadionu, kde trénuju čtrnáct let. Poslední tři ročníky se mi povedlo vyhrát, většinou jsem hodil i dost daleko. Loni i předloni to byl můj výkon sezony," řekl.

Domácího prostředí bude chtít využít také Pavel Maslák, který si otestuje formu na dvoustovce. Vedle ní je zatím přihlášený i na stovku. Rád by si spravil chuť po třetím místě na 300 metrů při pondělním kladenském vstupu do sezony. "Věřím tomu, že se mi bude dařit lépe než na Kladně, kde jsem se moc nepředvedl. V tréninku to vypadá dobře," řekl.

Na překážkách se představí český rekordman Petr Svoboda, který si po zraněních výkonem na únorovém halovém mistrovstvím republiky zajistil pokračování v Olympu. V dálce se chystá závodit Radek Juška, jenž po loňském zranění startoval v hale rovněž jen na domácím mistrovství. Naopak zatím není přihlášený český koulařský rekordman Tomáš Staněk.

Čtvrtkařka Lada Vondrová si vyzkouší osmistovku, kde se utká s elitními českými půlkařkami Dianou Mezuliáníkovou a Kristiinou Mäki. "Na tu jsem hrozně zvědavý. Zatím má osobák 2:10 a může poskočit klidně o pět šest vteřin," poznamenal Ševčík.

Hlavnímu programu, který začne v 17:10 ženskou tyčkou, budou tradičně předcházet žákovské závody. Jejich účastníci pak ale budou muset Julisku kvůli omezením opustit.