Na očkování se už hlásí mladší děti, vakcíny by mohli dávat i zubaři

Praha - Na očkování proti koronaviru už mají nárok i děti ve věku pět až 11 let. Již v neděli večer začala jejich registrace, vakcíny mají dorazit v úterý. Lékařské společnosti očkování této věkové skupiny doporučují. Očkovací centra, kde mladší děti mohou očkovat, ale zatím chybí v pěti krajích. Zájemci se proto mohou obrátit i na některé pediatry. Dosluhující vláda přitom chce umožnit, aby očkovat mohli i zubaři nebo lékárníci. Epidemie v Česku nadále slábne, laboratoře už nicméně potvrdily devět případů varianty omikron, z toho sedm v Jihomoravském kraji.

Rodiče do dnešního odpoledne zaregistrovali k očkování ve vakcinačních centrech více než 8500 dětí do 11 let. Dalších téměř 6600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost ze zhruba 2000. Očkovacích center je podle informací na webu ministerstva zapojeno zatím 28, podle ministerstva jich má být asi 50. Dosud chybí v pěti krajích, a to v Královéhradeckém, Olomouckém, Středočeském, Libereckém a Plzeňském kraji. V Ústeckém kraji, který patří rozlohou mezi největší, bylo jen v Kadani. Lidé si na sociálních sítích stěžovali na to, že lékař jejich dítěte neočkuje a center je málo. Děti mohou očkovat i jiní dětští lékaři, než ke kterým pravidelně dochází. Dětí ve věku pět až 11 let je v republice asi 800.000.

Očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech pro děti by měly do ČR dorazit v úterý. Objednáno je jich 300.000 dávek, mají třetinovou sílu a podávají se dvě dávky. Lékařské společnosti doporučily očkování dětí proti covidu i pro skupinu ve věku od pěti do 11 let. I když je onemocnění v dětském věku méně závažné než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří dokonce skončili v nemocnici a zemřeli. Covid může u dětí způsobit závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže. I když byly po očkování proti covidu zaznamenány vzácné a vesměs mírné případy zánětu osrdečníku a srdečního svalu, prospěch z očkování podle lékařů převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků.

Jako každé pondělí se na covid testovali žáci a studenti základních a středních škol, kteří nejsou očkování ani neprodělali covid. Naposledy před Vánocemi se má plošné testování ve školách konat za týden, tedy 20. prosince. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) ale chce, aby se posunulo už na pátek 17. prosince. Některé školy totiž plánují prodloužit prázdniny ředitelským volnem, nebo před Vánoci přejít na distanční výuku, a děti by se tak testování vyhnuly, řekl dnes Půta. Ministr Vojtěch však uvedl, že pokud se ředitelé škol rozhodnou zavřít školu dříve, půjde o jejich rozhodnutí, se změnou termínu testování proto nepočítá.

Vláda v demisi dnes schválila změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by měla umožnit očkování proti covidu-19 v ordinacích zubních lékařů nebo lékárnách. Schválit ji musí Parlament, kabinet bude považovat projednání ve zrychleném režimu. "Podmínky by měly být co nejjednodušší, aby to to bylo možné realizovat prakticky v jakékoliv lékárně," řekl Vojtěch. Stačit bude oddělený prostor. Očkování v lékárnách je možné už v Polsku nebo Francii, chystá se v Německu.

Fakultní nemocnice Brno dnes sekvenací potvrdila v kraji sedmý případ nákazy variantou omikron. Případem je dítě z Adamova, kde už jsou dvě nakažené děti v základní škole. Dalšími dvěma nakaženými jsou zdravotní sestry z Fakultní nemocnice Brno a dvě děti jedné z nich. Mezi případy z Brna a Adamova není žádná souvislost. První dva případy nákazy variantou omikron jsou z Liberce. Variantu omikron zařadila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti mezi znepokojivé typy koronaviru.

Podle několika sledovaných ukazatelů epidemie koronaviru v zemi dál oslabuje. Denní počty nových případů koronaviru zpomalují v mezitýdenním srovnání už 11 dní v řadě. V neděli přibylo 4111 potvrzených případů koronaviru, o třetinu méně než před týdnem a nejméně za posledních pět týdnů. Dále klesá i incidenční číslo, na 100.000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 851 nakažených. V nemocnicích je s covidem 5561 pacientů, z toho 984 v těžkém stavu. V obou případech je to nejméně za prosinec. Reprodukční číslo, udávající kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný, třetí den stagnuje na hodnotě 0,83. Klesla i pozitivita testů.