Na Novojičínsku se vinou deště sesunul kus svahu

Nový Jičín - V Lubině na Novojičínsku se dnes vinou deště a podmáčené půdy sesunul kus svahu. Popadané stromy poškodily rozvody elektrické energie a ohrožují také přilehlé stavby. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín. Obyvatelé dvou domů museli domovy opustit, bez proudu je devět domů.

"Podmáčená půda měla za následek sesuv části svahu o velikosti přibližně 20 na 15 metrů, na kterém rostly vzrostlé stromy," řekl.

Čtyři lidé ze dvou rodinných domů museli být podle Gašparína evakuováni. Hasiči ale kvůli pokračujícímu dešti, silnému podmáčení a velkému nebezpečí pádu stromů nemohli popadané stromy pořezat. "Odklonili jsme však tok dešťové vody, místo monitorujeme a popadané stromy odstraníme, až to podmínky umožní," řekl.

Stromy a větve, které napadaly do elektrického vedení, přerušily dodávku proudu do devíti domů. "Oprava přímo na místě není možná, svah se stále hýbe a hasiči tam nikoho nepustí. Naši technici se proto snaží obnovit dodávku proudu z druhé strany. Tam, kde to bude technicky možné, připojíme jednotlivé odběratele během odpoledne," uvedl regionální mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

Rozsáhlý sesuv půdy postihl v roce 2010 například i okolí obce Bukovec na Frýdecko-Místecku. Podmáčený svah se v Beskydech v lokalitě Gírová utrhl po intenzivních deštích v květnu 2010 v šířce zhruba 250 metrů, délka sesuvu byla zhruba kilometr. Propast, která vznikla po odtržení zeminy, byla hluboká asi 20 metrů a výška vytvořené morény dosahuje až čtyř metrů. Pracovníci lesů začali svah stabilizovat tři měsíce po povodních. Práce trvaly dva roky.