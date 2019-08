Na Novém Zélandu žil před 60 miliony let tučňák velký jako člověk

Wellington - Na Novém Zélandu žil asi před 60 miliony let v období paleocénu tučňák, který měl na výšku zhruba 1,6 metru a vážil až 80 kilogramů. Zkamenělé kosti nohou tohoto ptáka se našly severně od města Christchurch. Jde zřejmě o zástupce jednoho z několika druhů obřích tučňáků, jejichž zlatý věk nastal nedlouho po vymření dinosaurů. Informují o tom dnes zahraniční média.

Tučňáci narostli do takových rozměrů, protože z oceánů zmizeli velcí plazi a gigantické ryby. "Tehdy na 30 milionů let přišel čas obřích tučňáků," řekl Paul Scofield z novozélandského Canterburského muzea. Je jedním z autorů, kteří o monstrózním tučňákovi napsali článek do časopisu Alcheringa: Australský časopis pro paleontologii.

"Domníváme se, že živočichové se tehdy velmi rychle vyvíjeli," uvedl podle BBC Scofield. Vysvětlil to tím, že teplota vody kolem břehů Nového Zélandu byla kolem 25 stupňů Celsia, zatímco v současnosti je to pouhých osm stupňů.

V období, kdy žili obří tučňáci, byl Nový Zéland ještě propojený s Austrálií a ta byla spojená s Antarktidou. Nový druh obřího tučňáka, který se jmenuje Crossvallia waiparensis, je podobný jinému prehistorickému tučňáčímu obrovi jménem Crossvallia unienwillia. Ten byl nalezen v roce 2000 v Antarktidě.

Ohledně toho, proč obří tučňáci z moří jižní polokoule vymizeli, panují podle BBC nejasnosti. Je možné, že se tak stalo kvůli tomu, že jim v boji o potravu stále více konkurovali mořští savci.

Vědci předpokládají, že Nový Zéland v pradávné minulosti obývalo mnoho obřích ptáků, kteří později vymřeli. Šlo třeba o téměř metr měřícího papouška, který vážil až sedm kilogramů, gigantického orla a ptáka jménem moa, podobného dnešnímu emu. Velkých rozměrů narůstali prý kvůli tomu, že je neohrožovali predátoři.

Agentura AP uvedla, že zkamenělé kosti nohou obřího tučňáka našel před asi půldruhým rokem amatérský sběratel fosilií v korytě řeky Waipary severně od města Christchurch.

Současným největším zástupcem těchto nelétavých ptáků je tučňák císařský, který dorůstá výšky 1,2 metru.