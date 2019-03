Christchurch (Nový Zéland) - Na Novém Zélandu dnes pochovali první dvě z padesátky obětí střelby ve dvou mešitách ve městě Christchurch. Pohřbu čtyřiačtyřicetiletého Chálida Mustafy a jeho patnáctiletého syna Hamzy, kteří do "nejbezpečnější zemi na světě" uprchli z válkou postižené Sýrie, se zúčastnily stovky truchlících, uvedla agentura AP.

Dodala, že podle ředitele místní střední školy byl Hamza Mustafa soucitný a pilný student a vynikající jezdec na koni, který si přál stát se veterinářem. Pohřbu se zúčastnil Hamzův třináctiletý bratr Zajd, který byl během útoku zraněn do ruky a nohy. Chlapec se pokoušel stát během obřadu, ale podle jednoho z účastníku pohřbu i musel sednout do invalidního vozíku. Mustafovi se na Nový Zéland dostali loni poté, co šest let strávili jako uprchlíci v Jordánsku.

Podle islámské tradice by mrtví měli být pochováni co nejdříve, pokud možno během 24 hodin po úmrtí. Zde však pohřební obřady následovaly až po pěti dnech kvůli pomalé identifikaci obětí a pitvám, poznamenala agentura AFP. Výstavba zvláštního hrobu na městském hřbitovu pro muslimské oběti zabrala úřadům čtyři dny, uvedla agentura AP.

Místní policie také zveřejnila první jmena z 50 obětí, zprvu čtyř mužů ve věku od 36 po 71 let a tříletého chlapce. Podle komisaře Mikeho Bushe policie dosud identifikovala a předala pozůstalým 21 těl. Doufá, že většinu obětí se podaří rozpoznat do konce dne. Policie vyjádřila pochopení pro pocity frustrace, které zdlouhavá identifikace budí u pozůstalých, a přislíbila udělat vše, aby co nejdříve mohla vydat těla příbuzným, poznamenala stanice BBC na svém webu.

Bohoslužeb v Christchurch, kde pozůstalým vypomáhají dobrovolníci, se zúčastnily stovky lidí. Městské úřady vydaly striktní pokyny pro média, aby se během obřadů zdržela obtěžování pozůstalých. Imigrační služba ohlásila, že zpracovává víza pro příbuzné obětí, kteří se snaží na pohřby přijet ze zahraničí.

Novozélanďané podle BBC také na výzvu premiérky Jacindy Ardernové začali odevzdávat úřadům své zbraně. Farmář John Hart na sociálních sítích napsal, že odevzdal na policii svou poloautomatickou pušku kvůli riziku zneužití. Takové zbraně "v naší zemi nepotřebujeme", napsal a vysloužil si příval urážlivých vzkazů od majitelů zbraní, a to zejména z USA.

Změny zákonů o střelných zbraních, které avizovala premiérka Ardernová, mezitím podle BBC podpořila myslivecká lobby, která vyzvala k zákazu poloautomatických zbraní a velkokapacitních zásobníků.

Premiérka Ardernová při návštěvě školy, kde se učili dva studenti zabití v mešitách, uvedla, že udělá vše pro to, aby útočník na mešity nedostal prostor šířit své rasistické názory.

O střelcovo touze po pozornosti svědčí skutečnost, že zveřejnil 74stránkový manifest, v němž muslimy a imigranty označil za "vetřelce" a sebe za rasistu. Osmadvacetiletý Australan Brenton Tarrant útok také nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu.