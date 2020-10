Na novém berlínském letišti přistála první dvě letadla

Berlín - S devítiletým zpožděním se dnes otevřelo nové berlínské letiště Willyho Brandta. Nový letecký uzel jako první přijal dva stroje společností Lufthansa a easyJet, které přistály takřka souběžně. Proti zprovoznění terminálu 1, který je středobodem nového letiště, dnes demonstrovaly stovky klimatických aktivistů a také lidí nespokojených s hlučností letecké dopravy. Letectví nyní prožívá hlubokou krizi vyvolanou pandemií nemoci covid-19, která zcela jistě přibrzdí plány budoucího rozvoje letiště Willyho Brandta.

Na jižní dráhu, která bude uvedena oficiálně do provozu až 4. listopadu, nejprve dosedl zvláštní let easyJet s kódem EJU 3110 z berlínského Tegelu. Číslice 3110 odkazuje na 31. října. Jen několik minut poté na severní ranveji přistál zvláštní let Lufthansy z Mnichova. Po těchto dvou spojích začne řádný provoz dnes večer, kdy terminál 1 bude přístupný veřejnosti.

#!VIEW_IMGZ("548394","3","ID","class='r' alt='.popis.' title='.popis.'")# Oba letouny easyJetu a Lufthansy po přistání zaparkovaly proti sobě na ploše před terminálem 1, kde se jim od hasicích aut dostalo slavnostního uvítání v podobě postřiku vodou.

"S letištěm Willyho Brandta dostává východ Německa leteckou infrastrukturu, která je dobrým základem pro nadcházející desetiletí. Na tento den museli lidé v regionu hlavního města dlouho čekat," řekl dnes šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup. Radost z otevření vyjádřil i braniborský premiér Dietmar Woidke: "Mám radost, že letiště je konečně v provozu."

"Letiště Berlín Braniborsko je připojeno k síti. Pro metropolitní region, především pro Berlín, je tento důležitý krok spojen s velkými změnami, neboť za pár dní se uzavře letiště Tegel," prohlásil berlínský primátor Michael Müller, který použil oficiální jméno letiště. To zní Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko.

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer uvedl, že doufá, že nové letiště přiroste Berlíňanům k srdci tak, jako se to podařilo Tegelu. Dodal, že si přeje, aby se letiště Willyho Brandta stalo mezinárodním dopravním uzlem.

První v řádném provozu projdou večer terminálem 1 cestující easyJetu na lince ze španělského ostrova Fuerteventura, poté přistanou další stroje easyJetu, které by jinak odbavoval Tegel. První start z nového letiště je plánován na nedělních 06:45, kdy letadlo easyJetu zamíří na londýnský Gatwick.

Již v pátek byla na letišti odhalena zeď s citátem někdejšího západoněmeckého kancléře Willyho Brandta, po němž je vzdušný přístav pojmenován. "Pokud bych měl říct, co je pro mě vedle míru nejdůležitější, pak bych odpověděl, že svoboda," prohlásil Brandt v roce 1987, když odcházel z čela sociální demokracie SPD. Tento citát nyní vítá pasažéry v terminálu 1.

O rozruch se dnes dopoledne na letišti postarali klimatičtí aktivisté, kteří zablokovali vstup k terminálu 1. Několik demonstrantů se také na lanech spustilo z ochozů u letiště. Další protesty jsou svolány do centra Berlína i k Tegelu.

Německou metropoli doposud obsluhovala dvě letiště - Tegel na severozápadě a Schönefeld na jihovýchodě. Zatímco na Tegelu kvůli koronaviru již tak omezený provoz definitivně skončí 8. listopadu, Schönefeld, nyní pojmenovaný jako terminál 5 letiště Willyho Brandta, bude sloužit nízkonákladovým aerolinkám. V budoucnu po dokončení plánovaného terminálu 3 vedle terminálu 1 se počítá s jeho uzavřením, zda se tak stane kolem roku 2030, jak se původně předpokládalo, není ovšem kvůli krizi jasné.

Terminál 5, tedy původní Schönefeld, není s ústředním terminálem 1 spojen pěší cestou, cestující tak musí využít železnici či autobus.

Nové letiště, které leží na jihu německé metropole na braniborském území, se začalo budovat před 14 lety. Zprovoznění bylo původně plánováno na rok 2011, ale termín byl několikrát odložen. Stavba zatím přišla podle médií nejméně na deset miliard eur (274 miliard korun).