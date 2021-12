Na nové auto by víc než rok čekalo 12 procent Čechů, ukázal průzkum

Praha - Přibližně 12 procent zákazníků v ČR je ochotno na nový vůz počkat více než rok. Naproti tomu čtvrtina by zvolila jinou značku, pokud by se doba dodání pohybovala mezi devíti a 12 měsíci. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy EY. Průměrné čekací doby na nový vůz zadávaný do výroby se kvůli nedostatku čipů a dalších dílů letos zdvojnásobily a dosahují až 15 měsíců.

V porovnání s předchozím rokem počet řidičů ochotných si na vůz počkat mírně vzrostl. Preference rychlého dodání auta před volbou individuální výbavy a dobou dodání zhruba půl roku se meziročně snížila o pět procentních bodů na 38 procent.

"Co se týče značek samotných, lze konstatovat, že Češi jsou specifičtí tím, že si udržují spíše neutrální postoj. Největší důležitost jim přikládají řidiči ve věkové skupině od 45 do 60 let a i mezi nimi jde o méně než dvě desítky procent,“ uvedl vedoucí partner pro automobilový sektor EY Petr Knap.

Co naopak hraje prim při rozhodování, je cena, kterou za klíčovou považují dvě třetiny tuzemských řidičů. Zvýšenou důležitost pak přikládají i kvalitám, jako je předchozí zkušenost, bezpečnost a nízká spotřeba paliva. Naopak dobrý poprodejní servis považuje za důležitý jen zhruba 30 procent respondentů a konektivita ovlivňuje rozhodování v méně než desetině případů.

Téměř polovina řidičů využívá služeb nezávislých autoservisů. Vůle svěřit své vozidlo do péče autorizovaných prodejců navíc výrazně klesá se stářím automobilu. Zatímco u automobilu starého tři až čtyři roky by autorizovaný autoservis navštívilo téměř 70 procent respondentů, u vozidel starších osmi let jejich počet razantně klesá na 35 procent. Pro využívání služeb autorizovaných prodejců jsou důležité hlavně materiální výhody, především poměr ceny a výkonu, výhodný věrnostní program a případně spektrum doplňkových služeb.

Benzinový pohon pro svůj příští vůz preferuje 35 procent lidí, loni to bylo 50 procent. Preference dieselů klesla ze 17 na 15 procent, zájem o hybridy naopak narostl ze šesti na 13 procent, elektromobily stagnují na dvou procentech.

Nabídka digitalizovaných prodejních a poprodejních procesů roste ze strany poskytovatelů každým rokem, nicméně český zákazník je ve využití on-line služeb stále opatrný, zvlášť u ojetých vozů. Při koupi ojetého automobilu by žádná z nich nepřesvědčila více než polovinu tuzemských vlastníků. Ti si naopak důsledně stojí za tím, že potřebují svůj vůz fyzicky vidět, než se rozhodnou koupi finalizovat. Pokud už některé ze služeb považují za užitečné, jde především o on-line záznam vozidla, servisní knížku nebo osvědčení o aktuálním stavu vozu.