Na nové album kapely Dunaj její příznivci čekali 26 let, vyjde 7. října

Praha - Nové album kapely Dunaj s názvem Za vodou, na které její příznivci čekali 26 let od vydání předchozí desky La La Lai, vyjde 7. října. Zpěváka Jiřího Kolšovského, jehož smrt v roce 1998 ukončila kariéru jedné z nejuznávanějších českých kapel 90. let, nahradil za mikrofonem kytarista a baskytarista Vladimír Václavek. Doplňují ho kytarista Josef Ostřanský a bubeník Pavel Koudelka. Hudebníci v rozhovoru s ČTK uvedli, že se dali před třemi lety po čase znovu dohromady při setkání během natáčení dokumentárního filmu Dunaj vědomí.

Dunaj pokřtí album koncerty 14. listopadu v Brně, 22. listopadu v Ústí nad Labem a 13. prosince v Praze. "Na jednom pódiu s námi vystoupí producenti Petr Ostrouchov a Aid Kid, takže budeme taková větší kapela. Oba natočili do jednotlivých písní party na řadu klávesových nástrojů, kytary, baskytaru, perkuse, ukulele, akordeon a jiné nástroje. Samozřejmě budeme hrát skladby z nové desky plus staré věci. Pak budeme pokračovat s dalšími koncerty v klubech a na různých hudebních událostech," řekl Václavek.

Na novém albu přináší Dunaj deset autorských písní. Vydání alba předznamenal videoklip k titulní skladbě Za vodou režiséra Jana Foukala. Ve dvou písních zní z archivních nahrávek i hlas někdejšího frontmana Kolšovského. Skladby Potichu a Je to jak vznikly ještě za jeho života v roce 1994 a zachovaly se jako nikdy nevydané nahrávky. Hostem alba je i zpěvačka Iva Bittová, kterou s Dunajem pojí dvě alba Dunaj a Iva Bittová a Pustit musíš a řada společných koncertů. Přesto podle kapely mohou posluchači od alba očekávat nový zvuk.

"Posunuli jsme se úplně někam jinam, než jsme byli dříve. Je to zvukově hodně bohaté, plné různých experimentů – od hasicích přístrojů po nejrůznější obaly a krabice, balafon, harmonium, piano, všechno je to použito k vytváření nových zvukových ploch," uvedl bubeník Koudelka. "Jednou z podmínek znovuobnovení Dunaje bylo to, že budeme hrát nové věci a nestaneme se revivalem sebe sama," dodal.

Na desce s výrazným podpisem producentů Ostrouchova a Ondřeje Mikuly známého pod uměleckým jménem Aid Kid dříve alternativní Dunaj směřuje k širšímu publiku. "To, co bylo před třiceti lety alternativní, se dnes objevuje ve všech žánrech," podotkl kytarista Ostřanský.

Skupina Dunaj vznikla v Brně, mezi její členy patřili například zpěvačka a houslistka Bittová nebo bubeník Pavel Fajt. Aktivně působila v proměnlivých sestavách v letech 1986 až 1998, kdy její činnost ukončila smrt frontmana Kolšovského. Nakrátko se vrátila na pódia v roce 2002. V roce 2015 pak její repertoár začala znovu naživo hrát skupina Dunajská vlna, v níž dva původní členy Dunaje, baskytaristu Václavka a kytaristu Ostřanského, doplňovali různí bubeníci. V roce 2019 měl premiéru celovečerní film Dunaj vědomí v režii Davida Butuly.