Na německých dálnicích hrozí v létě velké zácpy, varuje autoklub ADAC

Berlín - Dopravní zácpy na německých silnicích a dálnicích o letních prázdninách každoročně komplikují cestu na dovolenou a návrat domů. Přední německý autoklub ADAC už předem varoval, že letošní léto bude dopravně náročnější než to loňské, řidiči by se proto měli obrnit trpělivostí. S problémy je nutné počítat i v regionálních vlacích, především na tratích k Baltskému moři a k dalším turisticky oblíbeným regionům.

Prázdniny v Německu, které začínají a končí ve spolkových zemích odlišně, jsou už v plném proudu. Už v červnu jako prvním skončila škola dětem v Severním Porýní-Vestfálsku, které je nejlidnatějším německým regionem. Volno už mají školáci také v Sasku, Durynsku nebo Dolním Sasku, dnes je poslední školní den v Berlíně, Braniborsku a Hamburku. To znamená, že o nadcházejícím víkendu je nutné počítat se zácpami na německých dálnicích jak směrem k Baltu, tak směrem k jihoevropským zemím.

O víkendech loňského léta napočítal ADAC v Německu přes 38.350 dopravních zácp. Odborníci autoklubu se obávají, že letos takových kolon bude ještě více, protože Němci po předchozích pandemických letech mají velikou chuť opět cestovat. To se ukázalo již o prodloužených víkendech o Velikonocích a svátku letnic.Tehdy se na dálnicích mezi Berlínem a Baltem tvořily v obou směrech desítky kilometrů dlouhé kolony, problémy byly mimo jiné i v Bavorsku. S nimi je nutné počítat i nyní.

Skutečné dopravní problémy začnou podle autoklubu od tohoto víkendu a skončí až v polovině září, kdy se z dovolených budou vracet rodiče s dětmi v Bavorsku a Bádensku-Württembersku. "Pravděpodobně nejvytíženějším víkendem celé sezony bude stejně jako loni ten poslední červencový. Kdo může, měl by se o tomto víkendu silnicím rozhodně vyhnout," varuje ADAC. Loni o posledním červencovém víkendu zaznamenal autoklub 3544 dopravních zácp.

Problémem na silnicích nejsou jen lidé mířící na dovolenou, ale také stavební omezení. Aktuálně je podle bilance autoklubu ADAC na německých dálnicích 1300 míst, kde se staví a opravuje. V příhraničí se čeští řidiči mohou setkat s omezeními u saské metropole Drážďany a také v Bavorsku na dálnici mezi Hofem a Norimberkem nebo u Řezna.

Za nejvytíženější vybral ADAC pět dálnic, kde se podle statistik tvoří více než dvě třetiny všech kolon. Jsou to dálnice A1 z Lübecku přes Hamburk a Brémy do Kolína nad Rýnem, A3 z Oberhausenu přes Frankfurt nad Mohanem do Norimberku, A7 z Flensburgu přes Hamburk a Würzburg do Füssenu, A8 z Karlsruhe přes Stuttgart a Mnichov do rakouského Salcburku a A9 z Berlína přes Norimberk do Mnichova.

"Kdo chce prázdniny začít rychle a bez stresu, měl by správně a včas plánovat. Důležité jsou především trasy a termíny cest. Vhodné dny k cestování jsou všední dny od pondělí do čtvrtka, naopak těmi nejhoršími jsou pátky a soboty. To platí i pro návrat. Důležité je vyhnout se také ranním a večerním špičkám, kdy lidé cestují do zaměstnání a vracejí se domů," doporučuje ADAC. Kdo se chce na dovolenou vydat o víkendu, měl by podle autoklubu zvážit noční jízdu. "Samozřejmě jen tehdy, pokud je člověk fit," poznamenává.

ADAC rovněž navrhuje, zda necestovat raději vlakem s použitím jízdenky Deutschlandticket. Tato jízdenka za měsíční předplatné 49 eur (1170 Kč) umožňuje cestovat po celém Německu regionální a městskou dopravou. Jízda vlakem ale nemusí být vždy vhodným řešením, podle dopravních expertů lze očekávat plné regionální spoje ve směru k Baltu, jako tomu bylo i loni v létě. Tehdy byla v Německu dostupná měsíční jízdenka pro regionální a městskou dopravu za devět eur (215 Kč). Některé vlaky byly natolik přeplněné, že další jízda byla z bezpečnostních důvodů zrušena, nespokojené cestující pak musela vyvádět ze souprav policie.

Problémy v regionálních spojích lze o víkendech očekávat nejen na trasách k Baltu, ale také v dalších turisticky oblíbených regionech. Do potíží se mohou dostat třeba cyklisté, kteří se do vlaků s kolem nemusejí dostat. Mimořádně vytížené jsou v létě i dálkové spoje včetně rychlovlaků ICE, jak ukazuje rezervační systém německých drah Deutsche Bahn.

Na více času k odbavení a možný chaos by se měli připravit i cestující v letecké dopravě. Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska očekává pro období od 13. července do 27. srpna na 3,5 milionu pasažérů, což bude o 500.000 více než o loňských prázdninách.

"Na začátek prázdnin jsme dobře připraveni," ujistila šéfka letiště Aletta von Massenbachová. Cestujícím nicméně doporučila, aby i tak byli na letišti nejméně 2,5 hodiny před odletem. Dalším doporučením pro cestující z Berlína je využít samoodbavení a bezplatnou rezervaci časového okna pro bezpečnostní kontrolu, protože se tak lidé mohou vyhnout frontám.