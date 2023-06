Na německé železnici hrozí neomezená stávka, rozhodnou o ní členové odborů

Berlín - Na německé železnici hrozí kvůli zkrachovalým rozhovorům o vyšších mzdách s drážní společností Deutsche Bahn (DB) časově neomezená stávka. Předsednictvo železničních a dopravních odborů EVG dnes rozhodlo, že o takové stávce nechá rozhodnout své členy. Šéf EVG Martin Burkert na tiskové konferenci prohlásil, že odboráři byli ochotni ke kompromisům, ale nabídka DB na zvýšení mezd byla příliš nízká. Burkert nevyloučil, že stávka by mohla ochromit provoz o letních prázdninách. Plošné zastavení provozu by dolehlo i na spoje s Českou republikou, které stály během předchozích dvou výstražných stávek.

"Předsednictvo EVG považuje jednání s Deutsche Bahn za zkrachovalé," řekl Burkert. "Nyní připravíme hlasování se všemi jeho důsledky. Neomezené stávky tak budou možné," uvedl. Poznamenal, že pokud se členové odborů pro zastavení práce rozhodnou, bude veřejnost včas informována.

Burkert prohlásil, že nepřekonatelným bodem se stal postoj ke zvýšení mezd. "Kvůli vysoké inflaci očekávají zaměstnanci okamžité a co nejvýraznější navýšení mezd. Dráhy DB však v prvním kroku nechtěly přidat více než 200 eur (4700 Kč) a ne dříve než v prosinci. To je příliš málo a příliš pozdě," řekl. Dodal, že vzhledem k požadavku na platnost nové kolektivní smlouvy v délce 27 měsíců byl celkový návrh DB na navýšení mezd rovněž příliš nízký.

Odbory do jednání vstoupily s požadavkem na zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců minimálně o 650 eur (přes 15.400 Kč), respektive o 12 procent v případě vyšších platových skupin. Chtěly také, aby délka kolektivních smluv byla omezena na jeden rok. DB to odmítly a předložily několik nabídek. Ta poslední veřejná slibovala zvýšení mezd o 12 procent u nižších mzdových skupin, o deset u středních a o osm u vyšších. K tomu navrhovaly jednorázovou protiinflační prémii 2850 eur (67.600 Kč), kterou by zaměstnanci díky vládnímu kompenzačnímu balíčku nedanili.

Personální šéf DB Martin Seiler ve středu postoj EVG k rozhovorům kritizoval. Řekl také, že dráhy nabídly vysokou fixní částku, jejíž výši ale neupřesnil. Dráhy rovněž slíbily strukturální vylepšení, kterými by zvýšily svou atraktivitu jako zaměstnavatele a podpořily loajalitu zaměstnanců. Podle DB by tak jen v oblastech údržby, dílen a zabezpečovacích zařízeních získali pracovníci ke mzdám v průměru dalšího 7,5 procenta.

V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu v Německu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v České republice. EVG původně chystaly velkou stávku na polovinu května, tu se ale na poslední chvíli podařilo odvrátit.