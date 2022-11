Na některých univerzitách studenti stávkují za klima, budou tam i nocovat

Praha/Brno - Na některých univerzitách v Česku ode dneška studenti stávkují za klima. Zdůvodňují to tím, že vláda podle nich dostatečně neřeší klimatickou krizi, zvyšující se ceny energií a narůstající společenské nerovnosti. Do stávky se zapojili studenti z vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni. ČTK to sdělili organizátoři z hnutí Univerzity za klima. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) na dotaz novinářů ke stávce uvedl, že je dobře, že studenti mají zodpovědnost za svoji budoucnost. Na některých fakultách v Praze budou stávkující studenti nocovat. V Brně zůstanou studenti přes noc v atriu FSS i přes nesouhlas děkana.

"V době, kdy je nedostatek energií z různých důvodů, tak je třeba se zabývat i tím, jak energie získat šetrnějším způsobem. V tomto případě nevím, co bych studentům na vysokých školách mohl vytknout. To, že mají zodpovědnost za svoji budoucnost, je jedině dobře. A pochopitelně, když se překoná tato zima, která asi nebude úplně jednoduchá, tak nemůžeme zapomínat i na budoucnost vzdálenější," řekl Balaš v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Na Moravě dnes navštívil obce, které loni postihlo tornádo.

V Praze se dnes před polednem na náměstí Jana Palacha sešlo asi 80 studentů. Někteří s sebou přinesli transparenty s nápisy "Kdyby byla planeta banka, už by ji politici zachránili", "Chceme změnu, ale ne klimatickou" nebo "Naše budoucnost je ve vašich rukou". Po přečtení požadavků, které organizátoři stávky vznesli vůči české vládě a vedení českých univerzit, shromáždění lidé provolávali hesla jako "Konec uhlí!" či "Klimatickou spravedlnost!".

Z náměstí před pražským Rudolfinem se studenti rozešli na své fakulty, kde pořádají besedy, přednášky, promítání či workshopy. Věnovat se budou například klimatickým změnám, energetické chudobě, sociálním nerovnostem a transformaci uhelných regionů v Česku. Program je v tomto týdnu v Praze připraven například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (UK), Fakultě sociálních věd UK, Fakultě humanitních studií UK či na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Zapojeny jsou rovněž některé další fakulty na UK, Akademie výtvarných umění, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění a Divadelní fakulta Akademie múzických umění.

Na některých fakultách chtějí stávkující vysokoškoláci i přespávat. O konkrétní podobě stávky se budou organizátoři domlouvat s lidmi, kteří se stávky zúčastní. Setkávat se budou denně na plénech. Ve čtvrtek 17. listopadu, kdy si republika připomíná sametovou revoluci, by měla stávka vyvrcholit průvodem.

Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

“Všichni víme, že je potřeba především zavřít uhelné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji energie. Tato transformace musí být spravedlivá a nesmí dopadnout na pracující a nejzranitelnější skupiny obyvatel," uvedla zástupkyně studentů Anežka Lindaurová.

Po univerzitách jejich studenti požadují, aby mimo jiné přistoupily k zateplení budov, začaly snižovat spotřebu energií a začaly budovat vlastní kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Stávkující vysokoškoláci také volají po důstojném a adekvátním finančním ohodnocení doktorandů a dalších zaměstnanců na univerzitách.

Studenti zdůrazňují, že stávka nesměřuje proti vedení či zaměstnancům fakult. Akce podle nich není primárně snahou o narušení běžného chodu škol.

Někteří vysokoškoláci, kteří v tomto týdnu stávkují za klima, budou dnes přespávat v prostorách univerzit. Nižší desítky lidí budou nocovat v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK), dalších asi 20 studentů dnešní noc stráví v prostorách Fakulty sociálních věd UK. Přespávání je dnes v plánu také na Fakultě humanitních studií UK, Vysoké škole uměleckoprůmyslové, na DAMU a na některých fakultách v Brně. ČTK to dnes večer za organizátory stávky sdělila studentka Alžběta Holcová. Protest iniciují studenti z hnutí Univerzity za klima. Stávku studenti zdůvodňují tím, že vláda podle nich dostatečně neřeší klimatickou krizi, zvyšující se ceny energií a narůstající společenské nerovnosti.

"S vedením fakult máme domluvené, že dnes budeme na fakultách přespávat. Vyšli nám v tom velmi vstříc. O tom, jestli budeme na fakultách nocovat i v dalších dnech, se budeme ještě rozhodovat na plénech. Zatím je v plánu, že budeme na některých fakultách přespávat do čtvrtka," řekla Holcová.

Do univerzitních a vysokoškolských prostor dnes přišly desítky vysokoškoláků vybavení karimatkami a spacáky, hygienickými potřebami a občerstvením. Dnešní noc podle Holcové stráví na chodbách fakult. Organizátoři ze studentského hnutí Univerzity za klima na dopoledním zahájení několikrát zdůraznili, že stávka nesměřuje proti vedení či zaměstnancům fakult. Akce podle nich není primárně snahou o narušení běžného chodu škol. Stávky by tak podle organizátorů měla být poklidná. Mimo jiné avizovali, že na společném programu není povoleno pít alkohol.

Desítky studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně zůstávají přes noc v atriu budovy v Joštově ulici i přes nesouhlas děkana fakulty Stanislava Balíka. Zástupkyně studentů Anna Stezková ČTK dnes po 21:00 řekla, že děkan ve 20:30 dorazil na plénum stávkujících a znovu je požádal, aby budovu opustili s tím, že od této hodiny přebírá zodpovědnost za bezpečnost v budově soukromá agentura. Vysokoškoláci v Brně a dalších městech tento týden stávkují za klima.

"My jsme panu děkanovi řekli, že naše plénum ještě nerozhodlo, zda v budově přespíme, poté odešel. S kolegou jsme se vydali za členem bezpečnostní služby, který budovu střeží a jednali jsme s ním. Byl moc hodný a řekl, že se nám pokusí vyjít vstříc. Dveře ven z budovy jsou ale jednosměrné, budovu lze opustit, ale už se do ní nelze vrátit," uvedla Stezková. Od odpoledne v atriu nejde elektřina ani topení, odpojená je z rozhodnutí děkana i wifi.

Studenti měli v 21:00 v plánu ještě jeden koncert, potě zřejmě část z nich budovu opustí. Stezková ale odhadovala, že několik desítek studentů bude chtít v atriu přespat. "Zavedeme vlastní bezpečnostní opatření. Určíme si dvojice, které na sebe budou vzájemně dohlížet pro případ, že by bylo třeba budovu například evakuovat, aby se nikomu nic nestalo. Budeme také držet hlídky," dodala.

Studenti okupační stávku za klima zahájili dnes dopoledne, o možnosti strávit na fakultě noc jednali s děkanem už v pátek. Strany se ale nedohodly. "Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí. V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody (především 1968 a 1989) považuji za zcela nepřijatelné zneužívání obou termínů – 'okupační stávka' v současné situaci," napsal Balík v mailu rozeslaném všem studentům. ČTK odpoledne řekl, že v mailu uvedl vše podstatné.

Na fakultu dnes studenti přišli s transparenty jako "Nerůst", "Vystoupit z Energetické charty" nebo "Pane Fialo, plyn, uhlí, ropa je zlo". Chtějí přimět vládu premiéra Petra Fialy (ODS) k větší aktivitě tváří v tvář výzvám spojeným s globálním oteplováním a změnou klimatu. Děkan nechal atrium uzavřít, někdo jej ale studentům ještě dopoledne zpřístupnil.