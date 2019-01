Praha - Náledí je v okresech Český Krumlov i Jindřichův Hradec, kde vyjeli silničáři s veškerou technikou, od 04:00 zasahují i na Táborsku. Silnice v Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsou většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, od středních poloh mohou namrzat. Silnice na severu Čech jsou sjízdné s opatrností. Místy musí dát pozor řidiči na náledí a sněhové jazyky na komunikacích v horských polohách.

Jihočeský kraj

Náledí je v okresech Český Krumlov i Jindřichův Hradec, kde vyjeli silničáři s veškerou technikou, od 04:00 zasahují i na Táborsku. "V okrese Prachatice vyjeli na inertní horské úseky, kde jsou lyžařská střediska a preventivně to tam posypali," řekla dispečerka.

V kraji bude dnes podle předpovědi meteorologů oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách v 1000 metrech minus čtyři stupně.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Silnice v Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsou většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, od středních poloh mohou namrzat. V horských oblastech jsou na vozovkách místy zbytky sněhu, ve vyšších polohách je ujetá sněhová vrstva. V okolí Žamberka se vlivem silného větru mohly tvořit sněhové jazyky, v oblasti Suchého vrchu na Orlickoústecku sněžilo. ČTK to zjistila z ranního hlášení meteorologů a Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes ráno byla v obou krajích viditelnost většinou dobrá, teploty se pohybovaly od mínus čtyř do plus dvou stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek předpovídají proměnlivou oblačnost, ojediněle, na horách místy, sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi mínus jedním až dvěma stupni nad nulou, v 1000 metrech na horách okolo mínus čtyřech stupňů Celsia. Vítr bude večer slábnout.

Liberecký a Ústecký kraj

Silnice na severu Čech jsou sjízdné s opatrností. Místy musí dát pozor řidiči na náledí a sněhové jazyky na komunikacích v horských polohách. Na dnešek předpovídají meteorologové pro Ústecký a Liberecký kraj sněhové přeháňky a mírný vítr.

Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem k hranicím s Německem je na vozovce sníh. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na komunikacích nižších tříd v Krušných horách. Náledí se může objevit v nížinách.

K opatrnosti nabádá policie v Libereckém kraji, kde se vyskytují sněhové přeháňky a v Jizerských horách jsou na komunikacích zbytky sněhu po pluhování. Sjízdné jsou silnice se zvýšenou opatrností.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji zůstávají sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli přeháňkám a silnému větru může být navíc snížená dohlednost. V některých místech na Bruntálsku mohou být vozovky namrzlé, na Opavsku pak silničáři varují i před tvorbou sněhových jazyků. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré, na některých jsou ale stále zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd pak může být ujetá nebo rozbředlá vrstva sněhu.

Podle meteorologů by dnes mělo být v regionu oblačno až zataženo, na většině území sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty budou okolo mínus jednoho stupně Celsia, na horách mohou klesnout až k mínus osmi.

Olomoucký kraj

Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách ve vyšších polohách udržovaných inertním posypem většinou leží ujetá sněhová vrstva. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do dnešních 09:00 platí v kraji výstraha meteorologů před tvorbou náledí.

V regionu je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do plus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr a objevují se sněhové přeháňky. Odpolední maxima by podle předpovědi měla být kolem minus jednoho stupně, na horách minus čtyř stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo, na většině území se sněhovými přeháňkami nebo občasným sněžením. Vát bude čerstvý severní vítr, který může místy v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině. Večer však zeslábne.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd ve Zlínském kraji leží dnes ráno místy zbytky rozbředlého sněhu. Na Vsetínsku hrozí jejich namrzání. Silnice první třídy v regionu jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do dnešních 09:00 platí v kraji výstraha meteorologů před tvorbou náledí.

V regionu je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr a objevují se sněhové přeháňky. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k jednomu stupni Celsia. Panovat bude proměnlivá, spíše velká oblačnost. Ojediněle, během dne se místy vyskytnou sněhové přeháňky. Vát bude mírný severozápadní až severní vítr, který může místy v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině. Večer však zeslábne.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou mokré, na některých vozovkách nižších tříd jsou zbytky rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou všechny silnice se zvýšenou opatrností. Silničáři vyjeli během noci až do rána s 94 vozidly a 23 radlicemi. ČTK to dnes řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený.

V kraji jsou teď teploty od minus tří do nuly, zataženo, beze srážek. "Silnice máme ošetřené, uklízel se rozbředlý sníh - byl všude - aby nám to nepřimrzlo. Někde na těch trojkách se můžou vyskytnout zbytky rozbředlého sněhu, ale mělo by to být všechno bez problémů," řekl dispečer.

V kraji bude dnes, jak předpovídají meteorologové, velká oblačnost, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty minus tři až nula stupňů Celsia.