Na některé české weby útočí podle NÚKIB hackeři

Brno - Na některé české weby zaútočili podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) hackeři. Situaci úřad vyhodnocuje, závažné dopady zatím neeviduje. NÚKIB to dnes uvedl na svém twitterovém účtu. Úřad na něm také odkázal na své varování před kyberútoky v souvislosti s děním na Ukrajině. Podle zjištění ČTK se nynější hackerský útok týká například Českých drah nebo systému některých tuzemských letišť. Nefunguje portál veřejné správy, který spravuje ministerstvo vnitra. K útokům se podle zjištění ČTK přihlásila proruská hackerská skupina Killnet.

Podle NÚKIB šlo o takzvané DDoS útoky. Spočívají v tom, že z neznámých IP adres ze zahraničí přijde v jeden okamžik mnoho dotazů a stránky přestanou fungovat, takzvaně spadnou. Uživatelé se tak na napadený web nedostanou.

České dráhy od úterý řeší problém s výpadky mobilní aplikace Můj vlak, řekl dnes ráno ČTK mluvčí drah Lukáš Kubát. Nefunguje on-line nákup jízdenek, problémy jsou i s vyhledáváním spojů. Dopravce na odstranění problémů pracuje, řekl Kubát.

Portál veřejné správy portal.gov.cz dopoledne uváděl, že "právě probíhá technologická odstávka za účelem posílení bezpečnosti webu". Vyjádření ministerstva vnitra ČTK zjišťuje.

Karlovarské letiště zaznamenalo útok hackerů v noci na dnešek. "Jde o útok DDoS, to znamená, že se velkým počtem dotazů snaží vyřadit server. Naše stránky jsou ale z České republiky normálně přístupné. Útok řešíme s naším IT technikem," řekla ČTK jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Undus. Podle ní se útok na webové stránky letiště netýká bezpečnosti dopravy. Vzhledem k tomu, že karlovarské letiště neprovozuje žádnou pravidelnou linku, tak i návštěvnost webu je malá. "Sledujeme situaci, ale myslím, že to postupně odezní," dodala Undus.

Hackerský útok zaznamenalo dnes také mezinárodní letiště v Pardubicích. "Způsobilo nám to výpadek celého webového systému, naše stránky nefungují," řekla ČTK mluvčí letiště Mária Ministrová. Provozu letiště by se útok neměl dotknout, společnost East Bohemian Airport ale nechá vše prověřit firmou, která počítačový systém zajišťuje.

"Momentálně zjišťujeme, co se děje, takže ještě nejsem schopna poskytnout žádné relevantní informace," řekla za společnost Letiště Ostrava Kateřina Pustějovská. Kromě internetových stránek podle ní vše ostatní funguje bez problémů.

K útokům se přihlásila hackerská skupina Killnet. Podle ní šlo o desítku napadených webů. Jmenuje například i Komerční banku, která ale žádný takový útok podle zjištění ČTK nezaznamenala.

NÚKIB na zvýšené riziko kyberšpionáže a kyberútoků v souvislosti se situací na Ukrajině upozorňoval na konci ledna, poté opětovně na konci února. Nabádal organizace řídící se zákonem o kybernetické bezpečnosti i další tuzemské organizace, především média, k ostražitosti proti nejčastěji používaným technikám útoků a k aktualizaci informačních systémů, aby nedocházelo ke zneužití známých zranitelností. Doporučoval sérii úkonů, které ve varování popsal.

"Informace, které máme k dispozici, vedou k důvodné obavě z reálné hrozby kyberšpionáže a kybernetických útoků na významné cíle v České republice, především na strategické instituce veřejné správy, prvky kritické informační infrastruktury, informační systémy základních služeb či média," uvedl tehdy v tiskové zprávě ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Na Ukrajinu na konci února vojensky zaútočilo Rusko. V úterý NÚKIB vydával statistiku kybernetických útoků za březen, bylo jich 14, což je průměr za posledních 12 měsíců. Za březen neevidoval žádný incident, který by byl prokazatelně spojený s válkou na Ukrajině.