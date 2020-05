Na nejvyšší vyznamenání Sněmovna zřejmě navrhne odbojáře Morávka

Praha - Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva Sněmovna zřejmě navrhne prezidentu Miloši Zemanovi člena odbojové skupiny známé jako Tři králové Václava Morávka in memoriam a posmrtně i další čtyři válečné veterány. K poslaneckým adeptům na medaili Za hrdinství bude patrně patřit trojice záchranářů Jiří Stuška, Martin Miloš a Jiří Vašica, která loni v říjnu pomáhala zraněným při hromadné nehodě, byť byla v tu dobu mimo službu. Mezi sněmovními kandidáty na medaili Za zásluhy by mohl být biochemik a virolog Tomáš Cihlář, jehož tým vyvinul lék remdesivir testovaný proti novému koronaviru.

Fotogalerie

Seznam možných kandidátů dnes projednal sněmovní organizační výbor. Čítá 47 jmen a musí jej ještě posoudit plénum. Loni Sněmovna z předběžného seznamu 11 lidí vyškrtla.

Na Řád bílého lva by Sněmovna mohla navrhnout vedle Morávka například stíhací piloty Františka Cháberu a Josefa Koukala. K nominantům na medaili Za hrdinství by mohli patřit rovněž Tomáš Neškodný, který loni zachránil tři tonoucí lidi, válečný letec Josef Bernat, jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání Emil Šneberg nebo zdravotní sestra Jana Březinová, která se v 64 letech navzdory prodělané rakovině plic vrátila při nynější koronavirové epidemii pomáhat do nemocnice v Litomyšli na Svitavsku.

Na předběžném sněmovním seznamu k udělení medaile Za zásluhy figuruje vedle Cihláře také Marián Hajdúch, vedoucí Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které jako první pracoviště masově testuje přítomnost koronaviru pomocí vysokokapacitních robotizovaných testů, a Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jenž vedl tým vývojářů plicní ventilace navržené pro pacienty s respiračním selháním nejen vlivem koronaviru.

Sněmovními adepty na medaili by se dále mohli stát vývojář 3D tiskáren Josef Průša, který v souvislosti s koronavirovou epidemií na vlastní náklady vyrobil desetitisíce ochranných štítů, a zakladatelka aktivity Sestry v záloze Renata Dubcová. Na předběžném seznamu jsou vedle nich také třeba badatel Jaroslav Čvančara, novinář publicista a scénárista Vladimír Kučera nebo motocyklový závodník Jaroslav Falta.

Prezident návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni Sněmovna navrhla Zemanovi 37 jmen. Prezident vyznamenal pětici z nich, válečného letce Josefa Ocelku in memoriam, válečného veterána Jaroslav Selner in memoriam, "Wintonovo dítě" a válečného letce Kurta Taussiga, válečnou veteránku Boženu Ivanovou a srbského režiséra Emira Kusturicu.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je projednal organizační výbor:

Udělení Řádu bílého lva vojenské skupiny: 1) František Chábera in memoriam, 2) Václav Morávek in memoriam, 3) Karel Lukas in memoriam, 4) Vojtěch Luža in memoriam, 5) Josef Koukal in memoriam;

Udělení medaile Za hrdinství: 1) Jiří Stuška, 2) Martin Mikloš, 3) Jiří Vašica, 4) Tomáš Neškodný, 5) František Štamprech in memoriam, 6) Josef Bernat in memoriam, 7) Emil Šneberg, 8) Vladimír Šupa, 9) Jaroslav Poledník in memoriam, 10) Josef Müller, 11) Jana Březinová;

Udělení medaile Za zásluhy: 1) Dalibor Biolek v oblasti vědy, 2) Radek Balcárek o územně samosprávný celek v oblasti kultury, 3) Alexander Miasnikov v oblasti vědy, 4) Jaroslav Falta v oblasti sportu, 5) Karel Blahna v oblasti bezpečnosti státu, 6) Tomáš Cihlář v oblasti vědy, 7) Václav Smil v oblasti vědy, 8) Zdeněk Trojan v oblasti techniky, 9) Josef Průša v oblasti techniky a bezpečnosti občanů, 10) Renata Dubcová v oblasti bezpečnosti občanů, 11) Michal Sadilek o územně samosprávný celek, 12) Augustin Svoboda v oblasti vědy a školství, 13) Jiří Netík v oblasti umění, 14) Jiří Ošecký o územně samosprávný celek, 15) Markéta Nováková o stát, 16) Tichomir Mirkovič o stát v oblasti výchovy, 17) Jaroslav Čvančara o stát v oblasti vědy, kultury a výchovy, 18) Jaroslav Ulrich o územně samosprávný celek v oblasti kultury, 19) Vladimír Kučera v oblasti kultury, umění a výchovy in memoriam, 20) Vilma Marešová v oblasti vědy, 21) Richard Vyškovský v oblasti techniky, kultury a výchovy in memoriam, 22) Jan Konvalinka v oblasti vědy, 23) Miroslav Adámek v oblasti sportu, 24) Luděk Maděra o stát, 25) Tomáš Kapler v oblasti techniky, 26) Marián Hajdúch v oblasti vědy, 27) Karel Roubík v oblasti vědy a techniky, 28) Alena Votavová o územně samosprávný celek a bezpečnost občanů, 29) Jiří Outrata o územně samosprávný celek a bezpečnost státu, 30) Miloš Táborský v oblasti vědy, 31) Johanna Nejedlová v oblasti výchovy.