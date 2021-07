Na náplavce instalovali výtvarné dílo Jiřího Davida Buď všichni, a nebo nikdo

Praha - Na smíchovské náplavce v Praze dnes instalovali výtvarné dílo Jiřího Davida, vzniklo kombinovanou technikou s názvem Buď všichni, a nebo nikdo. Instalace z polystyrenu, skla a dalších recyklovaných materiálů s rozměry 3,5 krát 5,5 metru by měla být v rámci festivalu Sculpture Line na kamenné stěně náplavky umístěna minimálně jeden měsíc."Pro Sculpture Line není úplně typické, aby přímo pro něj umělci vytvářeli svoje skulptury, ale už loni pro festival Martin Steinert dělal loď na Smetanově nábřeží," připomněl Ondřej Škarka, organizátor festivalu.

Sculpture Line na veřejných prostranstvích mnoha českých měst a obcí od 15. června postupně představuje na 90 děl padesátky sochařů z Česka i zahraničí. Festival vznikl před sedmi lety v České republice. Za cíl si prostřednictvím instalací do veřejného prostoru klade rozšiřovat kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Chce přiblížit současné umění všem bez rozdílu a napomoci socializovat veřejný prostor.

Hlavním Davidovým dílem pro letošní Sculpture Line měla být instalace s pracovním názvem Kontejner umístěná na Malostranském náměstí. Tam její umístění úřady nepovolily, nové místo nyní pořadatelé festivalu hledají.

Sculpture Line se v loňském roce prostřednictvím 83 instalací a 48 předních umělců rozšířil do 15 států a 41 měst po třech kontinentech.V uplynulých ročnících festivalu zaujala v Praze například pětimetrová socha bronzového opičáka s názvem King Kong Balls francouzského umělce Denise Defrancesca či socha Jiřího Davida Revoluce vytvořená z 80.000 klíčů, která byla nainstalovaná v zámeckém parku v Mikulově. Wooden Cloud německého sochaře Martina Steinerta se stal loni součástí Památníku ticha v pražských Bubnech.

Dnes odhalený Davidův 3D objekt podle autora nastoluje otázku jestli je možné v současné době souběžně sdílet realitu, která nás obklopuje. "Objekt by na náplavce měl zůstat přibližně měsíc s možností prodloužení, pokud ho někdo nezničí," řekl ČTK David, který se několikahodinové instalace díla osobně zúčastnil.

David, který působil jako vedoucí pedagog ateliérů na AVU i UMPRUM, je jednou z klíčových postav utvářející postmodernu nejen v českém umění v druhé polovině osmdesátých let minulého století. Davidovo dílo nechybí v Museum 20th Century, Palais Liechtenstein, The Art Institute of Chicago, ARCO Madrid Collection a v mnoha dalších. Má za sebou přes 80 samostatných výstav po celém světě. V průběhu let se jeho práce formálně rozrůznila v řadu technik a přístupů, vedle obrazů a kreseb využíval a využívá také fotografii, vytváří objekty, instalace a v poslední době i skleněné vázy.