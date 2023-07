Na nádraží v Bezdružicích na Tachovsku propagovali nadšenci železnici a region

Bezdružice (Tachovsko) - Přepadení vlaku ozbrojenými lupiči a jejich boj s četníky z 30. let minulého století přilákalo stovky návštěvníků na železniční stanici Bezdružice na Tachovsku. Dvoudenní Bezdružické parní léto popatnácté propaguje oblast s lokální tratí Pňovany - Bezdružice, kde před čtyřmi lety Správa železnic (SŽ) vybudovala nový, 210 metrů dlouhý most přes přehradu Hracholusky a kraj podél něj lávku pro cyklisty a pěší. Ve stanici Bedružice, kterou SŽ modernizovaly, je o víkendu četnická pátrací stanice, muzeum železnice, modelové kolejiště a výstava železničářů v historickém motoráčku, řekl ČTK Marek Plochý z Českých drah, které se na největší regionální akci na podporu železnice podílejí se spolky nadšenců, hlavně s Plzeňskou dráhou.

Fotogalerie

"Součástí jsou také projížďky drezínou na lidský pohon. Lidé se svezou historickými vlaky do Cebivy a Kokašic a autobusy do Teplé," uvedl. Místo parní lokomotivy zvané Kafemlejnek ale dnes táhly čtyři historické vagony s dřevěnými sedadly a se zřízenci v dobových uniformách motorové lokomotivy Hektor a Karkulka. Parní stroj nemohl vyjet kvůli riziku požáru.

Na 24 kilometrů dlouhou trať Pňovany - Bezdružice obsluhující deset stanic vyjel první vlak v roce 1901, provoz tam nebyl nikdy přerušen kromě tři čtvrtě roku trvající výstavby ocelového mostu u Pňovan. Lokálka byla dopravní tepnou regionu. Zajišťovala převoz dřeva, plodin, cihel a čediče. Dodnes funguje, i když podíl nákladu je minimální. "Je bezesporu jedna z nejpůvabnějších v ČR a určitě významná pro podporu cestovního ruchu na Bezdružicku a Konstantinolázeňsku," řekl Miroslav Klas z Plzeňské dráhy. Od roku 2014 ČD vypravují do Bezdružic sedm párů vlaků přímo z Plzně a od příštího roku tam mají nasadit nové motorové vlaky PESA. "Jezdí každé dvě hodiny po celý rok, i o víkendech. Je to jediné spojení, protože o víkendech autobusy nejezdí," řekl Jan Florian z turistické destinace Český Západ.

V neděli v 10:00 vyjdou z nádraží Teplá účastníci 23. ročníku 15kilometrového pochodu za dostavbu trati Bezdružice - Teplá. "Vede půvabnou opuštěnou krajinou, po lesních, polních či místních komunikacích," řekl Klas. Prodloužením tratě Bezdružice - Teplá, které by výrazně zkrátilo spojení z Plzně do Karlových Varů, je v územním plánu Plzeňského a Karlovarského kraje a plánuje se už od roku 1903. "Není to u ledu, ministerstvo dopravy teď zpracovává další koncepční materiál," řekl Klas. Podle turistického průvodce v oblasti a předsedy Plzeňské dráhy je Teplá od Bezdružic 13 kilometrů, ale dnešní trasa vlakem měří 95 km. "Na kole jsem tam za hodinu a vlakem je to na půl dne přes Plzeň nebo Pňovany a Mariánské Lázně," řekl.

Plzeňská dráha pořádá od roku 2004 brigády pro zvelebení trati Pňovany - Bezdružice. V roce 2013 otevřela v nevyužitém nádražním skladu Muzeum železnice Bezdružice, jediném svého druhu v Plzeňské kraji, kde jsou stovky artefaktů z historie železnice. SŽ podle Plochého opravila všechna nádraží s výjimkou Trpíst, které odkoupila obec.