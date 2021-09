Na Náchodsku začala akce Balóny nad Rozkoší, potrvá do neděle

Ratibořice (Náchodsko) - Startem horkovzdušných balónů z Babiččina údolí u Ratibořic na Náchodsku dnes večer začal třetí ročník akce nazvané Balóny nad Rozkoší. V okolí vodní nádrže Rozkoš potrvá do 5. září. Účastní se třicítka horkovzdušných balónů a asi 120 členů posádek, řekl ČTK mluvčí akce Slávek Růta. Plán je takový, že každý den by balóny měly startovat z jiného místa, v pátek například ze Dvora Králové nad Labem a v sobotu z Nového Města nad Metují.

"Letos jde o největší akci svého druhu v České republice i na Slovensku. Kvůli covidovým opatření je letošní ročník bez zahraniční účasti. Dnes z Babiččina údolí odstartovalo 30 balónů, směr Česká Skalice, Rozkoš k Opočnu," řekl dnes ČTK Růta.

I když je předpověď na nadcházející dny příznivá, organizátoři se obávají zejména ranních mlh a silnějšího větru. "Ranní lety by mohly ovlivňovat mlhy, to by znamenalo odsunutí startu na později," řekl ČTK ředitel akce David Línek.

Posádky mají ve svém vybavení také letecké rádio pro spojení s případným letištěm, GPS zařízení, navigaci, na zemi jim je k dispozici také profesionální letecký meteorolog.

Celkem je v programu šest letů. Podvečerní lety budou koncipovány jako soutěžní, poletí se takzvaný hon na lišku. "Tato disciplína spočívá v tom, že ze startovní plochy odletí první balón, takzvaná liška a ostatní balóny startují 15 minut po něm a lišku sledují. Liška někde přistane a ostatní balóny se snaží dostat na její místo přistání. Komu se to povede nejpřesněji, vyhrává," řekl ČTK Růta.

Tyto lety jsou naplánované ve spolupráci s okolními městy, ze kterých budou balóny startovat. V koši "lišky" by měl být příslušný starosta, případně zástupce daného města, který vítězi soutěže předá pohár starosty, uvedli organizátoři.

Ranní starty budou organizátoři akce plánovat podle aktuálního počasí a směru větru, tak aby balóny přeletěly něco zajímavého. "Plánujeme například přeletět přehrady Rozkoš. Naše létání je stále o tom, že to celé řídí počasí, v našem případě vítr. Zkrátka, kam to fouká, tam se letí," řekl ČTK Růta.